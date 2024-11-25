إجراءات "التموين" لتطوير المطاحن وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تعزيز إنتاجية المطاحن التموينية، وتحسين جودة الدقيق المنتج، لرفع جودة رغيف الخبز.

تطوير المطاحن لتحسين جودة رغيف الخبز المدعم

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات الحيوية التي تخدم الأمن الغذائي الوطني لتحقيق رؤية مصر 2030 في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

وأكدت وزارة التموين أهمية المطاحن في دعم خطة الدولة للاكتفاء الذاتي من إنتاج الدقيق، وإتباع عدد من الإجراءات لتحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الإنتاج بما يتوافق مع المواصفات القياسية، مؤكدة على تعزيز قدرات المخابز الحكومية بما يضمن توفير رغيف الخبز المدعم بجودة عالية.

تطوير وتحديث 9 مطاحن بتكلفة 498.5 مليون جنيه

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم الإنتهاء من تطوير وتحديث 9 مطاحن، لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 498.5 مليون جنيه.

وأضافت أنه تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.

هذا إلى جانب تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

مطحن العاشر من رمضان بطنطا

ومن بين أشهر المطاحن التي حرصت الوزارة على تطويرها ورفع كفاءتها، هو مطحن العاشر من رمضان بطنطا ، والذي يعتبر من المنشآت الرئيسية في المحافظة التي تلبي احتياجات إنتاج الدقيق المدعم للمخابز.

وانتهت وزارة التموين من تطويره في عام 2006 ليواكب أحدث التقنيات في طحن القمح وإنتاج الدقيق.

ويقع المطحن على مساحة إجمالية تبلغ 2200 متر مربع، ويضم منشآت متكاملة، تشمل ٤ صوامع نخاله + ٦ صوامع دقيق + ۸ صوامع قمح خام تخزيني + 4 صوامع قمح خام للترطيب + ٦ صوامع قمح ترطيب اول + ۲ صوامع قمح ترطيب ثاني.

كما يشمل المطحن غرفة تحكم إداري، ونُقرة لاستقبال الأقماح الواردة، وميزان بسكول لوزن الشاحنات بدقة، غرفة تحكم مركزية مجهزة بأحدث التقنيات لمراقبة مراحل التشغيل وضمان الجودة

وتضمن المطحن نظام ترطيب حديث للقمح ومراحل تنقية محسّنة لضمان إنتاج دقيق عالي الجودة.

وتصل القدرة الإنتاجية للمطحن إلى 400 طن/يوم، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار إمدادات الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم.

كما يعمل مطحن العاشر من رمضان على دعم منظومة إنتاج الدقيق المحلي والمدعم، بما يسهم في تحقيق استقرار الإمدادات الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين من رغيف الخبز، مع التركيز على تقليل الفاقد أثناء عمليات الإنتاج.

ويعتبر مطحن العاشر من رمضان يعد نموذجًا رائدًا للمشروعات الصناعية في قطاع الحبوب، حيث يلبي احتياجات المخابز من الدقيق المدعم، ما يساهم في تحقيق الاستقرار الغذائي بالمحافظة.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قد قاما بجولة تفقدية، أمس الأحد، لمطحن العاشر من رمضان بطنطا، التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والتي تخدم ٥ محافظات وهي الغربية، المنوفيه،القليوبية،البحيرة، كفر الشيخ.

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