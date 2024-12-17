مبتكر «نظام عالمى موحد للعنونة»: يتيح كود تعريفى لكل موقع على الأرض.. وتستفيد منه قطاعات «الديليفري» والبنوك والبريد والمدارس ( حوار )

>> يمكن للحكومة استخدامه لتحديد مواقع خدماتها بدقة عالية

>> فكرة تطويره نابعة من تجربة شخصية



>> فى القرى والنجوع والأرياف يضطرون لوصف عناوينهم بالنسبة لأقرب معلم معروف



>> كنت أسكن فى حى جديد لا يوجد به نظام عنونة واضح مما يسبب لى الكثير من الإزعاج



>> فكرته الرئيسية تتمثل فى تقديم نظام عالمى موحد للعنونة



>> يمكن استخدامه لتحديد موقع مرضى الزهايمر ويسهل العثور عليهم فى حالة فقدانهم



>> عند تحديد موقع معين يقوم التطبيق بتحويل إحداثيات الموقع الجغرافية إلى سلسلة من الأرقام



>> تطبيق خوارزمية تشفير على الأرقام وتحويلها إلى كود الحروف الأبجدية المكون من 12 حرفًا



>> يمكن استخدام النظام لتحديد مواقع المرضى فى حالات الطوارئ، وتسهيل تقديم الخدمات الطبية



>> يسهل عمليات الشحن والتوصيل ويحسن تجربة التسوق عبر الإنترنت

يشهد عالمنا الرقمى تطورات متسارعة، وفى قلب هذه التطورات يبرز ابتكار مصرى واعد يهدف إلى ثورة فى نظام العنونة التقليدي.

الدكتور أيمن سليمان، خبير نظم المعلومات الجغرافية، قدم لنا تطبيقًا مبتكرًا يحمل اسم «3locators» والذى يعد الأول من نوعه فى الوطن العربى والشرق الأوسط.

فى هذا الحوار لـ "فيتو"، سنتعرف على تفاصيل هذا الابتكار وكيف يمكن أن يغير قواعد اللعبة فى مجال تحديد المواقع، وسنستكشف معه الرؤية المستقبلية لهذا المشروع الطموح.. فإلى نص الحوار:

*ما الفكرة الرئيسية وراء «3locators»؟ وكيف يختلف عن أنظمة العنونة التقليدية؟

تتمثل الفكرة الرئيسية وراء تطبيق «3locators» فى تقديم نظام عالمى موحد للعنونة، يعتمد على تقنية متقدمة لتحويل أى موقع على سطح الأرض إلى كود فريد ومختصر، يمكن مشاركته بسهولة عبر مختلف القنوات الرقمية.

هذا النظام يهدف إلى حل العديد من المشكلات التى تعانى منها أنظمة العنونة التقليدية، فغالبًا ما تكون العناوين التقليدية غير دقيقة، خاصة فى المناطق التى تفتقر إلى نظام ترقيم منتظم للمبانى أو حيث تتكرر أسماء الشوارع.

العناوين التقليدية طويلة ومعقدة، مما يجعل حفظها ومشاركتها أمرًا صعبًا، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تتغير العناوين التقليدية بمرور الوقت، مما يجعل المعلومات المكانية القديمة غير صالحة.

كما تعتمد أنظمة العنونة التقليدية على وجود بنية تحتية جغرافية متطورة، والتى قد تكون غائبة فى العديد من المناطق، خاصة الريفية.

*ما الذى دفعك لتطوير هذا النظام المتطور للعنونة؟

الحقيقة أن فكرة تطوير هذا النظام نابعة من تجربة شخصية عايشتها، ومشكلة تواجه ملايين الأشخاص حول العالم، وخاصة فى المناطق السكنية الجديدة والمناطق الريفية والنائية، فقد كنت أسكن فى حى جديد لا يوجد به نظام عنونة واضح، مما كان يسبب لى الكثير من الإزعاج فى حياتى اليومية.

تخيل أنك تحاول طلب وجبة طعام أو توصيل طرد، وتضطر لوصف موقع منزلك بأقرب شارع لك والذى يبعد عنك حوالى نصف كيلو.

هذه المشكلة منتشرة أيضا بشكل كبير فى القرى والنجوع والأرياف فيضطر الأشخاص هناك لوصف عنوانهم بالنسبة لأقرب معلم معروف، مثل «أمام المسجد» أو «بجوار المدرسة». فعلمت أن هذه المشكلة ليست حكرًا عليّ، بل هى مشكلة واسعة الانتشار فى العديد من المجتمعات وتحتاج إلى حل حقيقى وسريع وفعال.

عدم وجود نظام واضح للعنونة يسبب الكثير من المشكلات مثل عدم الاستدلال على العنوان فى قطاعات كثيرة

*ما الآلية الدقيقة التى يستخدمها تطبيق «3locators» لتوليد كود تعريفى فريد لكل موقع؟ وما هى ضمان دقة الأكواد؟

تعتمد آلية توليد الكود التعريفى الفريد فى تطبيق «3locators» على خوارزميات معقدة تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) ونظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، فعند تحديد موقع معين، يقوم التطبيق بتحويل إحداثيات الموقع الجغرافية (خط الطول وخط العرض) إلى سلسلة من الأرقام، ثم يتم تطبيق خوارزمية تشفير على هذه الأرقام لتحويلها إلى كود الحروف الأبجدية المكون من 12 حرفًا.

وتضمن الخوارزمية المستخدمة أن كل موقع على سطح الأرض له كود فريد لا يتكرر على مستوى العالم، حتى لو كان الموقعان قريبين جدًا من بعضهما البعض. يتم ربط الكود التعريفى بدقة بإحداثيات الموقع الجغرافية، مما يضمن تحديد الموقع بدقة عالية. لا يتغير الكود التعريفى للموقع حتى لو تغيرت بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بالموقع، مثل الاسم أو العنوان.

يتم أيضا تشفير الكود باستخدام خوارزميات تشفير قوية لحماية البيانات والخصوصية، حيث يتم تخزين الكود التعريفى وإحداثيات الموقع الجغرافية فى قاعدة بيانات مركزية. عند البحث عن موقع باستخدام الكود، يقوم النظام بالبحث فى قاعدة البيانات واسترجاع الإحداثيات الجغرافية المرتبطة بالكود، ثم عرضها على الخريطة.

*ما أهمية استخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) فى هذا النظام؟ وكيف يساهم فى تسهيل الوصول للمعلومات؟

يعتبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) عنصرًا أساسيًا وحيويًا فى نظام «3locators»، حيث يؤدى دورًا محوريًا فى تسهيل الوصول إلى المعلومات الجغرافية وتبادلها، فيمكن مسح رمز QR Code باستخدام أى هاتف ذكي، مما يتيح الوصول الفورى إلى المعلومات الجغرافية للموقع المحدد، وهذا يوفر الوقت والجهد مقارنة بالطرق التقليدية فى البحث عن العناوين.

ويمكن طباعة رموز QR Code على أى سطح، مثل البطاقات أو الملصقات، ووضعها فى أى مكان، مما يجعلها سهلة الاستخدام فى مختلف البيئات. وفى حالات الحوادث أو الأمراض المفاجئة، يمكن مسح رمز QR Code الموجود على الشخص المتضرر للوصول إلى موقعه بدقة وتقديم المساعدة الطبية فى أسرع وقت ممكن.

وبمجرد طباعة ال QR code ووضعه مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فيمكن استخدامه لتحديد موقع الأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو أمراض مزمنة، مثل مرض الزهايمر، مما يسهل العثور عليهم فى حالة الضياع.

يمكن أيضا وضع رمز QR Code على ملابس الأطفال لتسهيل العثور عليهم فى الأماكن المزدحمة.

*ما القطاعات التى ستستفيد بشكل مباشر من هذا الابتكار؟

نظام «3locators» يمثل قفزة نوعية فى مجال تحديد المواقع وتبادل المعلومات الجغرافية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتطبيقاته فى مختلف القطاعات، حيث ستساهم الدقة العالية التى يوفرها النظام فى تحسين كفاءة عمليات التوصيل، وتقليل الوقت والجهد المبذول فى البحث عن العناوين.

ويمكن استخدام النظام فى تسويق العقارات وتحديد مواقعها بدقة، وكذلك فى تخطيط المدن وتطويرها. يمكن استخدام النظام أيضا لتوفير خرائط تفاعلية للمدن والمدن السياحية، وتسهيل الوصول إلى المعالم السياحية، كما يمكن استخدام النظام لتحديد مواقع المرضى فى حالات الطوارئ، وتسهيل تقديم الخدمات الطبية. يمكن كذلك استخدام النظام لتسهيل عمليات الشحن والتوصيل، وتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت.

وباختصار سيستفيد منه بشكل مباشر جميع القطاعات التى تقوم بالتعامل مع خدمات توصيل الطرود، أو ما يطلق عليه «الديليفري»، وأيضا مهم جدا لقطاع البنوك، ومؤسسات مثل البريد، وأيضا المدارس بحيث تحتفظ بعناوين الطلاب وتكون متاحة لديها فى أى وقت.

بالإضافة إلى الأفراد العاديين الذين يقومون باستخدام التطبيق مع بعضهم البعض لإرسال واستقبال العناوين.

*كيف يمكن لهذا الابتكار أن يساهم فى تحسين الخدمات الحكومية؟ وهل هناك خطط للتعاون مع الجهات الحكومية لتطبيقه؟

يمكن للحكومة استخدام هذا النظام لتحديد المواقع بدقة عالية فى مختلف الخدمات التى تقدمها، مثل توصيل المياه والكهرباء، وجمع النفايات، والصيانة، مما يساهم فى تحسين كفاءة هذه الخدمات وتقليل التكاليف.

كما يمكن استخدام النظام لتحديد مواقع الأشخاص المتضررين من الكوارث بشكل أسرع، مما يساهم فى تسريع عمليات الإنقاذ والإغاثة، مثل الحرائق أو الزلازل أو خلافه.

*ما الخطط المستقبلية لتطوير هذا التطبيق؟ وهل هناك ميزات جديدة قيد التطوير؟

نحن فى «3locators» نسعى جاهدين لتطوير تطبيقنا بشكل مستمر لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة وتقديم تجربة أكثر سلاسة وفعالية، وتتمحور رؤيتنا حول تحويل طريقة تداول العناوين وتحديد المواقع، وجعل الأمر أسهل وأكثر دقة من أى وقت مضى،

وطورنا بالفعل خاصية جديدة تسمى «دفتر العناوين»، هذه الميزة تتيح للمستخدمين إنشاء قائمة خاصة بهم تضم المواقع التى يزورونها بشكل متكرر، مثل منزلهم، مكان عملهم، أو أماكن ترفيهية.

يمكن للمستخدم الوصول إلى هذه القائمة بسهولة وبسرعة، مما يوفر الوقت والجهد، وقمنا أيضا بتعزيز إجراءات حماية البيانات لضمان خصوصية المستخدمين، فالمواقع التى يتم مشاركتها عبر التطبيق يتم تشفيرها وتخزينها بطريقة آمنة، ولا يمكن لأى شخص غير مصرح له الوصول إليها، حتى المطورين أنفسهم.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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