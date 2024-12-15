الدوري الإيطالي، شوط أول سلبي بين روما وكومو

انتهي الشوط الأول من مباراة فريق روما وكومو بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الأحد، في الجولة الساسة عشر من الدوري الإيطالي.

تشكيل روما أمام كومو

ترتي بروما وكومو في الدوري الإيطالي

ويحتل روما المركز الـ12 في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 16 نقطة، فيما يأتي كومو بالمركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

واحتاج سعود عبد الحميد إلى خمس مباريات فقط من أصل 19 لفريقه منذ انطلاق الموسم لتسجيل هدفه الأول مع فريق روما بعد اثنتين شارك فيهما بشكل أساسي، لكن المباراة الخامسة جاءت عقب انتظار طويل على انتقاله من الهلال إلى نادي العاصمة الإيطالية.

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