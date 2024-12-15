بعد تسجيل أول أهدافه.. سعود عبد الحميد يحجز مكانه في تشكيلة روما

يستعد نادي روما بقيادة السعودي سعود عبد الحميد، لمواجهة فريق كومو في إطار مواجهات الدوري الإيطالي.

وكان سعود عبد الحميد قد دخل تاريخ كرة القدم السعودية، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في مسابقة أوروبية، بهدفه بقميص روما الإيطالي في الفوز على براغا البرتغالي، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

سعود عبد الحميد في التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ روما مباراة كومو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: إيفان نديكا - ماتس هوميلس - جيانلوكا مانشيني.

خط الوسط: نيكولا زاليفسكي - كوني - نيكولو بيسيلي - سعود عبد الحميد.

خط الهجوم: لورينزو بيليجريني - ماتياس سولي - باولو ديبالا.

واحتاج سعود عبد الحميد إلى خمس مباريات فقط من أصل 19 لفريقه منذ انطلاق الموسم لتسجيل هدفه الأول مع فريق روما بعد اثنتين شارك فيهما بشكل أساسي، لكن المباراة الخامسة جاءت عقب انتظار طويل على انتقاله من الهلال إلى نادي العاصمة الإيطالية.

ويحتل روما المركز الـ12 في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 16 نقطة، فيما يأتي كومو بالمركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

وحقق روما الفوز في آخر مباراتين وهو ما حدث للمرة الأولى هذا الموسم.

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