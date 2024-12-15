الأحد 15 ديسمبر 2024
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رياضة

دوري المحترفين، وادي دجلة يتعادل سلبيا مع المقاولون بالشوط الأول

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهي الشوط الاول من مباراة المقاولون العرب ووادي دجلة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

وأقيمت اليوم الأحد جميع مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، عدا لقاء وحيد يقام في الخامسة مساء.

نتائج 3 لقاءات من مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

الداخلية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2 

وي ضد أبو قير للأسمدة 1-1   

منتخب السويس ضد راية 0-0 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني المقاولون العرب وادي دجلة

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نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

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