الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعثة دبلوماسية فرنسية تزور دمشق الثلاثاء المقبل

دمشق،فيتو
دمشق،فيتو

تزور بعثة دبلوماسية فرنسية دمشق، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاما، حسبما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو، في حديث مع إذاعة "فرانس إنتر" نقلته "فرانس برس".

تقييم الاحتياجات العاجلة للسكان" على المستوى الإنساني

وقال بارو إن هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتمّ إرسالهم إلى سوريا سيكون "استعادة ممتلكاتنا هناك"، و"إقامة اتصالات أولية" مع السلطات الجديدة، و"تقييم الاحتياجات العاجلة للسكان" على المستوى الإنساني 

 

العقوبات المفروضة علي سوريا

كان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أعرب، اليوم الأحد، عن أمله في أن تنتهي سريعًا العقوبات المفروضة على سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا ضرورة الحشد لإعادة إعمار البلد.

 

وقال بيدرسون بعد وصوله إلى العاصمة دمشق إن العملية السياسية في سوريا يجب أن تكون شاملة، وأكد أن الأمم المتحدة "على اتصال مع أطياف الشعب السوري".

وشدد بيدرسون على أن سوريا بحاجة إلى مساعدات "إنسانية فورية إضافية".

وأضاف: "نعلم جميعا أن سوريا مرّت بأزمة إنسانية ضخمة. يتعيّن علينا ضمان حصول سوريا على مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية، للشعب السوري ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط نظام بشار الأسد دمشق جان نويل بارو بشار الأسد العقوبات المفروضة على سوريا الشعب السورى

مواد متعلقة

المبعوث الأممي إلى سوريا يصل إلى دمشق في أول زيارة له بعد سقوط الأسد

ضابط مسئول عن مطار دمشق يكشف سبب اختفاء طائرة عن الرادارات ليلة هروب الأسد

المرصد السوري: إسرائيل شنت 35 غارة على مواقع عسكرية قرب دمشق

بعد سقوط نظام بشار وتهديد نفوذها بالمنطقة.. إيران تتطلع لتوثيق علاقتها مع القيادة الجديدة بسوريا.. الهجمات الإسرائيلية تختبر صلابة التحالف.. وحرب الممرات تجعل دمشق مركزا استراتيجيا

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

موعد صرف معاشات يناير 2025 وحقيقة زياداتها

صرف أول منح العمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة.. في هذا الموعد

الونش وميشالاك أساسيان،أحمد مجدي يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالكونفدرالية

السيسي يصدق على قانون جديد بشأن ميناء الإسكندرية

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

مصدر بالأهلي: محمد الشناوي يرغب في الرحيل إلى السعودية بعد كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

القيمة السوقية لأغلى لاعبي الزمالك والمصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (1 – 5)

"زي النهاردة" منذ 768 عاما هولاكو يقتحم قلعة "آلموت".. ويقضي على دولة "الحشاشين"

المزيد
الجريدة الرسمية