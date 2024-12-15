الأحد 15 ديسمبر 2024
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الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

برستو أحمدي، فيتو
برستو أحمدي، فيتو

ذكر موقع إيران إنترناشيونال، اليوم الأحد، أنه تم الإفراج عن الفنانة الإيرانية البارزة  برستو أحمدي، المغنية المعارضة للحجاب الإجباري، بعد ساعات من اعتقالها.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية  أن السلطات الإيرانية، ألقت  القبض على الفنانة البارزة، برستو أحمدي، في محافظة مازندران شمالي البلاد؛ بسبب طرحها أغنية ضد قانون الحجاب الذي شرعه البرلمان الإيراني مؤخرًا.

القبض على فنانة إيرانية بارزة 

ولاقت الأغنية إعجاب عدد من الإيرانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال محامي الفنانة، ميلاد بناهي بور، إنه "تم اعتقالها في مازندران، ولم نعلم بحالتها".

وأضاف: "لسوء الحظ، علمنا أنه تم اعتقالها، وذلك بعدما أعلن القضاء الأسبوع الماضي عن رفع دعوى قضائية، وكنا ننتظر الإجراءات القانونية والقضائية".

وأعرب عن أسفه بأنه "لا علم لنا بالاتهامات الموجهة للفنانة أحمدي، ولا جهة الاحتجاز ومكان وجودها، لكننا سنتابع الموضوع من خلال الجهات القانونية" وفق تعبيره.

اعتقال المطربة برستو أحمدي

وقدمت برستو أحمدي برنامجًا موسيقيا كاملا على منصة "يوتيوب" بدون الحجاب الإلزامي، وأطلق عليه اسم "حفلة المصنع"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وقال موقع "سينما نيوز"، إن “غناءها في خان سراي داخل إيران، وتجاهل الحظر المفروض على غناء النساء في الجمهورية الإسلامية، قد انعكس على نطاق واسع في طهران”.

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المطربة برستو أحمدي إيران الحجاب قانون الحجاب في إيران

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