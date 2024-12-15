الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

سي إن إن: إسرائيل تتهم عددًا غير مسبوقًا من مواطنيها بالتجسس لصالح إيران

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير لها اليوم الأحد، أن إيران أرسلت  جواسيس لتصوير موقع قاعدة "نيفاتيم" الجوية في جنوب إسرائيل ، خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت ضرب الصواريخ الباليستية الإيرانية للقاعدة.  

سلطات الاحتلال تعتقل عدد من الجواسيس الإسرائيليين 

وأفادت الشبكة الأمريكية في تقريرها، بأنه لم يكن العملاء المزعومون مدربين تدريبا عاليا ولا يبدون مثيرين للريبة بشكل خاص للأشخاص الذين عرفوهم في حياتهم اليومية، وبدا أن العديد منهم يعانون ماليا، ومع ذلك، تزعم السلطات الإسرائيلية أن الصور التي التقطوها للقاعدة زودت إيران بمعلومات استخباراتية قيمة عن الاستهداف".  

واعتقلت شرطة الاحتلال المشتبه بهم في أكتوبر، وهم مجموعة من 7 إسرائيليين يعيشون في حيفا، شمال إسرائيل، ويمثلون خلية مزعومة، وهم من بين أكثر من 30 إسرائيليًّا اعتقلتهم سلطات الاحتلال على مدار العام الماضي بتهمة تنفيذ مهام لصالح إيران حيث تراوحت الاتهامات من تصوير القواعد العسكرية إلى التخطيط لقتل كبار المسؤولين الإسرائيليين.

دور الجواسيس الإسرائيليين لصالح إيران 

وهو عدد غير مسبوق، وفقا لقائد شرطة إسرائيل، ماور جورين، الذي يشرف على تحقيقات "مكافحة التجسس"، وقال جورين: "إذا نظرنا إلى السنوات الأخيرة، العقود الأخيرة، يمكننا أن نحصي على أصابع اليدين عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب هذا الأمر". 

 إيران كثفت جهودها لجمع المعلومات الاستخبارية في إسرائيل في السنوات الأخيرة، وأنه  بعد العمل لعدة أشهر، أو في بعض الحالات، سنوات دون أن يتم اكتشافها - تمكنت السلطات الإسرائيلية أخيرا من القبض على هؤلاء. 

وقالت "سي إن إن": "لا تزال السلطات الإسرائيلية تكشف عن المزيد من جهود جمع المعلومات الاستخباراتية الإيرانية المزعومة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مواطنًا إسرائيليًّا يبلغ من العمر 33 عامًا من الشمال يزعم أنه نفذ مهام نيابة عن إيران مقابل آلاف الدولارات".

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