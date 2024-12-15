أحمد سعد يطرب الجمهور السعودي بـ "عليكي عيون" (فيديو)

تألق الفنان أحمد سعد في حفله الغنائي الذي أحياه الليلة ضمن فعاليات مهرجان “ميدل بيست” بالعاصمة السعودية الرياض.

وشدا أحمد سعد بباقة من أجمل أغنياته ومن أشهرها أغنية “عليكي عيون” التي تفاعل معها الجمهور السعودي بحرارة شديدة.

أحمد سعد بملابس مهندس

وفي بداية الحفل فاجأ أحمد سعد جمهور مهرجان ميدل بيست، حيث تخفى في ملابس مهندس بناء وأثناء دخوله على المسرح لم يتعرف عليه الجمهور في البداية حتى كانت المفاجأة وكشفه عن هويته؛ ليتفاعل معه الجمهور بشدة.

وأظهر الجمهور إعجابه الشديد بما قدمه سعد ليتحول الموقف إلى كوميديا بين الطرفين وبعدها ظهرت إطلالة أحمد سعد الحقيقية من خلال جاكت "ڤالنتينو" محدود الإصدار مرصع بسواروڤسكي قيمته 18 ألف دولار.

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