بملابس مهندس بناء، أحمد سعد يفاجئ جمهور مهرجان ميدل بيست (صور)

فاجأ النجم أحمد سعد جمهور مهرجان ميدل بيست بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تخفى في ملابس مهندس بناء وأثناء دخوله على المسرح لم يتعرف عليه الجمهور في البداية حتى كانت المفاجأة وكشفه عن هويته؛ ليتفاعل معه الجمهور بشدة.

وأظهر الجمهور إعجابه الشديد بما قدمه سعد ليتحول الموقف إلى كوميديا بين الطرفين وبعدها ظهرت إطلالة أحمد سعد الحقيقية من خلال جاكت "ڤالنتينو" محدود الإصدار مرصع بسواروڤسكي قيمته 18 ألف دولار.

وأحيا أحمد سعد حفله بمهرجان ميدل بيست بحضور كامل العدد ليقدم عددا كبيرا من أهم أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير للغاية.

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