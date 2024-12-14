أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يخسر من باتشوكا بركلات الترجيح، ومحمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

صنع محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني هدفا لزميله جاكبو في مباراة فولهام، والتي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة المصري غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية صعبة وأمام فريق محترم.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، منح أرفع جائزة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤ للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر التطورات في ملف المدير الفني الأجنبي الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا لجوزيه جوميز المدير الفني للفريق

الجودو، اشتعلت أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو، بسبب سفر رئيس الاتحاد محمد مطيع إلى تركيا لحضور سيمنار ينظمه الاتحاد الدولي للحكام والمدربين، بمشاركة 326 حكما ومدربا يمثلون 79 دولة.

وضع الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، ناديه في ورطة بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال تعادل الريدز أمام فولهام 2/2، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأهل نادي باتشوكا المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف النهائي.

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، فوزا مهما على حساب نظيره فريق الزمالك، في ذهاب الدور نصف النهائي من منافسات ‏بطولة دوري المرتبط للمحترفين‎.‎

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق الترجي فوزا غاليا علي نادي بيراميدز بهدفين دون رد على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

تعادل فريق ليفربول مع نظيره فولهام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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