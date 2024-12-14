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رياضة

ليفربول بـ 10 لاعبين يتعادل بصعوبة مع فولهام 2-2 بالدوري الإنجليزي (فيديو وصور )

ليفربول وفولهام
ليفربول وفولهام

تعادل فريق ليفربول مع نظيره فولهام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وفولهام 

وسجل أندرياس بيريرا الهدف الاول لـ فولهام في شباك ليفربول بالدقيقة 11.

وتعرض أندرو روبرتسون لاعب ليفربول للطرد المباشر في الدقيقة 16 بعد تدخله على لاعب فولهام.

وسجل جاكبو هدف التعادل لـ ليفربول في شباك فولهام بالدقيقة 47 عن طريق رأسية مميزة.

وسجل مونيز الهدف الثاني لـ فولهام في شباك ليفربول بالدقيقة 76.

وتعادل ليفربول مجددا عن طريق جوتا في الدقيقة 85 من تصويبة بقدمه اليمنى.

تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

 

بهذه النتيجة يواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن تشيلسي أقرب ملاحقيه، في حين أن فولهام لديه 24 نقطة، يحتل بهم المركز التاسع في جدول البطولة.

 

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