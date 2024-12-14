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رياضة

محمد صلاح يصل لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات

ليفربول, فيتو
ليفربول, فيتو

صنع محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني هدفا لزميله جاكبو في مباراة فولهام، والتي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه الصناعة وصل محمد صلاح لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات، ليصل إلى رقم قياسي جديد في رحلته المميزة مع الريدز.

مباراة ليفربول وفولهام 

وسجل أندرياس بيريرا الهدف الاول لـ فولهام في شباك ليفربول بالدقيقة 11.

وتعرض أندرو روبرتسون لاعب ليفربول للطرد المباشر في الدقيقة 16 بعد تدخله على لاعب فولهام.

وسجل جاكبو هدف التعادل لـ ليفربول في شباك فولهام بالدقيقة 47 عن طريق رأسية مميزة.

سوجل مونيز الهدف الثاني لـ فولهام في شباك ليفربول بالدقيقة 76.

تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

 

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي أقرب ملاحقيه، مع العلم أن الريدز لديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، في حين أن فولهام لديه 23 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول البطولة.

 

أرقام صلاح أمام فولهام 

 وستكون مباراة ليفربول ضد فولهام هي المواجهة التاسعة لصلاح أمام فولهام، ففي اللقاءات الثمانية الماضية التي لعبها أمام الفريق اللندني، أحرز خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، علما بأنه حقق 5 انتصارات على منافسه مقابل تعادلين، فيما تكبد خسارة وحيدة.

ويطمع النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في شباك جيرونا من ركلة جزاء، في مواصلة التوهج مع الفريق بالدوري الإنجليزي، وهز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة.

ومنذ تمكنه من هز الشباك في فوز نادي  ليفربول 2 / 1 على ضيفه تشيلسي بالمرحلة الثامنة للبطولة، مارس صلاح هوايته في التسجيل بصورة متتالية في المباريات التالية بالمسابقة أمام كل من ارسنال وبرايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وعادل "الفرعون المصري" أفضل سلسلة تسجيل له في لقاءات متتالية بالبطولة والتي سبق أن قام بها في شهري أغسطس وأكتوبر 2021.

وبعد أن أحرز هدفين وصنع هدفا آخر في لقاء فريقه الأخير بالبطولة أمام نيوكاسل الذي انتهى بتعادل مثير 3 / 3، انفرد صلاح بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف والصناعة لزملائه في لقاءات مختلفة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قام بذلك في 37 مباراة عبر مسيرته بالبطولة التي شهدت خوضه 214 لقاء، ليفض شراكته مع النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي تمكن من القيام بذلك في 36 لقاء بالمسابقة.

ويتقاسم صلاح صدارة هدافي البطولة حاليا برصيد 13 هدفا مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي أحرز جائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة خلال الموسمين الماضيين.

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