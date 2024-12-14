السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر

رجال سلة الأهلي يفوز
رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، فوزا مهما على حساب نظيره فريق الزمالك، في ذهاب الدور نصف النهائي من منافسات ‏بطولة دوري المرتبط للمحترفين‎.‎

مباراة الأهلي والزمالك في كرة السلة 

‏‎أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» ‏بنتيجة 74-73‏‎.‎

‏‎وأشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون خلال اللقاء، من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في ‏النتيجة‎.‎

وكان «رجال سلة الأهلي» قد تأهل إلى نصف النهائي عقب الفوز على الجزيرة في ربع النهائي بنتيجة ٨٤ -٧٢.‏

رجال سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في دوري المرتبط
 

فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على فريق الجزيرة بنتيجة ٨٤ -٧٢، في المباراة التي جمعت بينهما  الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين، واستطاع الأهلي أن يتفوق في الفترة الأولي بنتيجة 32-22.

وشهدت الفترة الثانية تفوقًا كبيرًا لـ«رجال سلة الأهلي»، لينهي الفترة بتقدم بنتيجة ٤٩ - ٣٦، وواصل الفريق تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 70-55، وفي الفترة الرابعة التي شهدت عودة الأهلي، ونجح الفريق في إنهاء المباراة بنتيجة ٨٤-٧٢.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب أمام الجزيرة بنتيجة 83-72 في منافسات البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي كرة السلة الزمالك دوري المرتبط

مواد متعلقة

شوطان إضافيان بين الأهلي وباتشوكا بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي (صور)

شاهد، حزن وسام أبو علي عقب استبداله في مباراة الأهلي وباتشوكا

الأهلي يبحث عن هدف التقدم أمام باتشوكا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا بعد مرور 60 دقيقة (صور)

الأكثر قراءة

موعدة مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

ركلات الترجيح تحسم مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

موعد عودة بعثة الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

الأهلي يخسر من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال (صور)

خبير اقتصادي يكشف عن أعلى مدفوعات لـ فوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

رامي صبري ينشر صورا جديدة من حفل زفاف شريف عمرو الليثي ونور تامر أمين

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 15-12-2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم اليوم السبت 14-12-2024 بالأسواق

منوعات

المزيد

اعتقال خادمة في قصر باكنجهام بسبب حفل مخصص للموظفين

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والرزق

أسماء سورة القيامة وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية