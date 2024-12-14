السبت 14 ديسمبر 2024
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رياضة

الكاف يمنح الرئيس السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

 قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، منح أرفع جائزة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤ للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.

 

ومن المقرر أن يتواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتسلم الجائزة نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز 2024 CAF، والذي يتم بثه مباشرة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك يوم الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ بالمغرب.

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