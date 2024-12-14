بسبب الإيقاف، غياب سلوت عن مباراة ليفربول المقبلة أمام ساوثهامبتون

وضع الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، ناديه في ورطة بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال تعادل الريدز أمام فولهام 2/2، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان كورتيس جونز قد تحصل على بطاقة صفراء، في الدقيقة 57، نتيجة تدخله العنيف على لاعب فولهام أليكس إيوبي، وهو ما تسبب ذلك في غضب سلوت، الذي ظل يعترض على قرار الحكم، ليقرر الأخير منح الهولندي بطاقة صفراء.

وتُعد تلك البطاقة الصفراء هي الثالثة لـ سلوت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعدما تحصل على واحدة أمام تشيلسي، وأخرى أمام آرسنال، ليتأكد إيقاف المدرب الهولندي وغيابه عن مباراة ليفربول المقبلة والتي ستكون يوم الأربعاء المقبل، ضد ساوثهامبتون، على ملعب "سانت ماري" في دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ليفربول يكتفي بالتعادل ضد فولهام 2/2 في الدوري الإنجليزي

فيما تعادل فريق ليفربول مع نظيره فولهام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وفولهام

وسجل أندرياس بيريرا الهدف الاول لـ فولهام في شباك ليفربول بالدقيقة 11.

وتعرض أندرو روبرتسون لاعب ليفربول للطرد المباشر في الدقيقة 16 بعد تدخله على لاعب فولهام.

وسجل جاكبو هدف التعادل لـ ليفربول في شباك فولهام بالدقيقة 47 عن طريق رأسية مميزة.

وسجل مونيز الهدف الثاني لـ فولهام في شباك ليفربول بالدقيقة 76.

وتعادل ليفربول مجددا عن طريق جوتا في الدقيقة 85 من تصويبة بقدمه اليمنى.

تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

بهذه النتيجة يواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن تشيلسي أقرب ملاحقيه، في حين أن فولهام لديه 24 نقطة، يحتل بهم المركز التاسع في جدول البطولة.

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