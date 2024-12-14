أحمد مجدي: جماهير الزمالك نصف قوة الفريق والتفاصيل الصغيرة تحسم مباراة المصري

قال أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة المصري غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية صعبة وأمام فريق محترم.

وأضاف في المؤتمر الصحفي إن نتائج الزمالك أمام المصري لم تكن أفضل شيء في الفترة الماضية، ونسعى حاليًا لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة.

وتابع القائم بأعمال المدير الفني:" نعد الجماهير بتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز، واللاعبون يعلمون جيدًا قيمة نادي الزمالك والجميع سيحارب من أجل اسم القلعة البيضاء رغم صعوبة الوضع الحالي".

وأوضح أحمد مجدي أنه لابد على اللاعبين خوض المباراة بروح من أجل اسم نادي الزمالك لاسيما وأن الفريق حامل اللقب ويسعى للحفاظ على بطولة الكونفدرالية، والفريق لديه الحافز لتخطي الصعاب بالرغم من صعوبة اللقاء، ولكن الزمالك قادر بخبرات لاعبيه أمثال عمر جابر وعبد الله السعيد وأحمد مصطفى "زيزو" وباقي زملائهم على تحقيق الفوز.

وواصل قائلًا:" كل فريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، ولكن مباراة المصري مختلفة خاصة وأن كلا الفريقين كتاب مفتوح للأخر، وبعض الأخطاء الفردية هي التي ستحسم المباراة والتفاصيل الصغيرة تحسم المباريات القوية".

واختتم أحمد مجدي قائلًا:" عامل تواجد الجماهير أمر إيجابي جدًا لانهم يحفزون اللاعبين باستمرار وهم بمثابة نصف قوة الفريق ونسعى لإسعادهم".

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها غدا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد مجدي يقود مباراة الزمالك والمصري بعد رحيل جوميز

ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس وذلك بعد رحيل جوميز وجهازه المعاون.

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