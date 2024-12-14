السبت 14 ديسمبر 2024
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رياضة

أزمة في اتحاد الجودو بسبب سيمنار المدربين والحكام بتركيا

سيمنار المدربين والحكام
سيمنار المدربين والحكام بتركيا، فيتو

الجودو، اشتعلت أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو، بسبب سفر رئيس الاتحاد محمد مطيع إلى تركيا لحضور سيمنار ينظمه الاتحاد الدولي للحكام والمدربين، بمشاركة 326 حكما ومدربا يمثلون 79 دولة.

 

أزمة في اتحاد الجودو

 وعلمت "فيتو"، أن رئيس الاتحاد محمد مطيع سافر إلى تركيا من أجل حضور السيمنار، وذلك في مخالفة صريحة للوائح التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا من أجل إحكام السيطرة على أداء الاتحادات الرياضية.

واعترض عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجودو على سفر كل من رئيس الاتحاد وهشام مصباح إلى تركيا على نفقة الاتحاد، خاصة وأن السيمنار مخصص للمدربين والحكام فقط، ولن يشهد اجتماعات على مستوى رؤساء الاتحادات الوطنية.

 

بدلة الجودو تثير أزمة في الاجتماع

 وكشف مصدر، أن مسئولو الاتحاد الدولي اعترضوا على حضور رئيس الاتحاد المصري دون إرتداء بدلة الجودو وهو ما تسبب في أزمة داخل الاجتماع، أسفرت عن جلوس “مطيع” في الصف الأخير بالقاعة.

رئيس اتحاد الجودو داخل سيمنار المدربين والحكام، فيتو
رئيس اتحاد الجودو داخل سيمنار المدربين والحكام، فيتو

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت عدد من الضوابط بشأن سفر البعثات الرياضية خارج مصر، بما يضمن تقنينها على الوجه الذي يحقق الإنجازات الرياضية دون الإسراف في المشاركات الخارجية.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية.

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الجودو اتحاد الجودو رئيس الاتحاد محمد مطيع وزارة الشباب والرياضة تركيا

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