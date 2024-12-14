دوري أبطال أفريقيا، الترجي التونسي يحقق فوزا ثمينا على بيراميدز بثنائية

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق الترجي فوزا غاليا علي نادي بيراميدز بهدفين دون رد على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدفي الترجي التونسي يوسف بلايلي والياس في الدقيقة 36 و48

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

شهدت بداية المباراة سيطرة من فريق الترجي لكن دون خطورة علي مرمي أحمد الشناوي

بدا اللقاء بركلة حرة للترجي في منتصف الملعب بعد تدخل قوي من محمد حمدي على سيف تقا ثم كرة عرضية من حسام تقا لاعب الترجي من جهة اليمين أمسك بها حارس بيراميدز احمد الشناوي

وتسديدة ارضية زاحفة من يوسف بلايلي لاعب الترجي من خارج منطقة الجزاء ابعدها أحمد الشناوي من أسفل يسار مرماه.

ضغط قوي من لاعبي الترجي على وحصار هجومي متواصل علي للاعبي بيراميدز في مناطقهم الدفاعية بحثا عن هدف أول.

ورأسية ضعيفة من فيستون ماييلي لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الترجي أمان الله ماميش.

وانطلق يوسف البلايلي في اتجاه منطقة الجزاء ثم سدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

ثم محاولات من لاعبي بيراميدز لتسجيل هدف التعادل يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي الترجي.

وعرضية من محمد الشيبي لاعب الترجي إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع الترجي عن مناطق الخطورة.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الترجي التونسي

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وادار مباراة الترجي التونسي وبيراميدز طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، وعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

وراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

ترتيب مجموعة بيراميدز

ويحتل فريق االتىجي صدارة المجموعة برثيد سبع نقاط يليه بيراميدز برصيد ٤ نقاط

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