مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 60 آخرين جراء حريق اندلع في مركز خاص لرعاية المسنين في الأردن.

وفي التفاصيل قالت قناة رؤيا الإخبارية الأردنية إن حريقًا شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين (جمعية الأسرة البيضاء)، الذي يقطنه 111 نزيلًا، وأسفر الحادث عن 6 وفيات، و5 إصابات بالغة، و55 إصابة متوسطة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن المبنى الذي تبلغ مساحته 80 مترًا مربعًا قد احترق.

من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إخلاء المسنين إلى مراكز أخرى، بالإضافة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.

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