السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس 3 عاطلين وسيدة لسرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

حبس 3 عاطلين وسيدة
حبس 3 عاطلين وسيدة لسرقة متعلقات المواطنين في القاهرة، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 عاطلين وسيدة لسرقة متعلقات المواطنين في القاهرة ؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة.

 

سرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

كما تم ضبط (سيدة – لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

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كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلين – لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" عن طريق استخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهما.

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