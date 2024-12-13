الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

السلطات السورية الجديدة تمنح موسكو ضمانات أمنية بشأن قواعدها العسكرية

قواعد عسكرية، فيتو
قواعد عسكرية، فيتو

أفادت وكالة “ تاس” الروسية، أن السلطات السورية الجديدة منحت موسكو ضمانات أمنية مؤقتة بشأن قواعدها العسكرية.

 وقبل وقت سابق، ذكرت صحيفة دير شبيجل نقلا عن مذكرة لوزارة الدفاع الألمانية، أن روسيا تجري كافة الاستعدادات لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا، مضيفة أن الأسطول البحري الروسي غادر بالفعل ميناء طرطوس السوري.

روسيا تستعد لإخلاء قواعدها في سوريا 

وفي السياق ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية، بدأت بالتحرك من جنوب حمص باتجاه المدينة، تمهيدًا للانسحاب نحو قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تحت حماية “هيئة تحرير الشام”

 تحرير الشام تؤمن انسحاب الروس من حمص ودمشق

وذكر المرصد أن موكبًا آخر يضم نحو 250 مركبة، يحمل أفرادًا من الجنسيات الروسية والبيلاروسية والكورية، وشخصيات دبلوماسية، تحرك من دمشق إلى قاعدة حميميم بحماية "هيئة تحرير الشام أيضًا".

ومن جهة أخرى نقلت وكالة تاس عن مصادر دبلوماسية قولها إن روسيا تتفاوض مع سلطات سوريا الجديدة للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في طرطوس وحميميم.

وتنتشر القوات الروسية في سوريا منذ سنوات لدعم حليفها الرئيس السابق، بشار الأسد، الذي أسقطته فصائل معارضة بعد هجوم خاطف مكنها خلال أيام من السيطرة على دمشق.

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