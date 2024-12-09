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محافظ بني سويف يُكرم أبطال رفع الأثقال والملاكمة وألعاب القوى

محافظ بني سويف في
محافظ بني سويف في صورة تذكارية منع الابطال، فيتو

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، 28 من أبناء وبنات بني سويف الأبطال بعد حصولهم على مراكز متقدمة وتحقيقهم نتائج متميزة وحصدهم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في ألعاب رفع الأثقال والملاكمة وألعاب القوى ضمن تقييم منافسات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي (براعم/ ناشئين/ شباب/ صفوة)، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي.

محافظ بني سويف يهنئ أبطال رفع الأثقال والملاكمة وألعاب القوى

وهنأ المحافظ اللاعبين، مشيدًا بما حققوه لمحافظتهم بني سويف ولوطنهم مصر، وبدخول عدد منهم مرحلة الصفوة وتمثيل بلدهم في بعض الألعاب الرياضية، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد والتميز للحفاظ على استمرار هذا النجاح، والتحلي بالانضباط والتركيز، والاستفادة من تجارب وخبرات مدربيهم.

كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه المحافظة للمتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات العلمية والرياضية والثقافية، ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي أطلقتها القيادة السياسية، والتي من محاورها الاهتمام بالرياضيين من النشء والشباب، لاسيما وأن من بين اللاعبين بطلة رفع الأثقال "بسمة" التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بديوان عام المحافظة لتكريم لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بحضور هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وأبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، والمشرفين والقائمين على المشروع من المدربين: أحمد محمد مدرب مرحلة الصفوة في رفع الأثقال، مصطفى محمد مدرب مرحلة (ناشئين/ شباب)، والإداريين: محمد محمد، ربيع هاشم، ومدير المشروع في بني سويف إيمان حسين، إضافة إلى مدربي الملاكمة: محمد عبد الرحمن (مدرب مرحلتي "ناشئين/ شباب")، مصطفى أبو بكر (مدرب مرحلتي "ناشئين/ براعم")، أحمد يونس مساعد مدرب مرحلة البراعم.

6 ميداليات ذهبية و3 فضية و5 برونزية

من جانبه، أشار مدير عام الشباب والرياضة إلى حصول لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على 11 مركزًا بإجمالي 148 لاعبًا ولاعبة، حيث حصل لاعبو رفع الأثقال على 10 ميداليات ذهبية في اللقاء التقييمي الذي عُقد في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الماضي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، فيما حصل لاعبو الملاكمة على 6 ميداليات ذهبية، 3 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية، كما حصل لاعبو ألعاب القوى على المراكز الأولى في بطولة الجمهورية والميداليات الذهبية، وشاركوا في البطولة العربية بالإسماعيلية 2024.

وحصل لاعبو ألعاب القوى "براعم" في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة على "ترتيب عام ثالث" على مستوى محافظات الجمهورية بمشاركة 43 هيئة رياضية، وحققوا مراكز أول وثاني وثالث في الفرق، وعلى المستوى الفردي حصلوا على 5 ميداليات ذهبية، 3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية. كما تم تكريم البطلة بسمة رمضان عبد الوهاب، الحاصلة على وسام الجمهورية "نوط التميز من الطبقة الأولى" من فخامة الرئيس السيسي. تم اختيار عدد من لاعبي المشروع للانضمام إلى مرحلة الصفوة، وذلك لتمثيل مصر في بطولات العالم المقبلة وأولمبياد الشباب 2026 وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كما أعرب الجبالي عن تقديره للاهتمام النوعي الذي يوليه المحافظ "د. محمد هاني غنيم" للقطاع الرياضي ببني سويف، وآخرها حضور نهائي دوري مراكز الشباب "السبت الماضي"، حيث حصل فريق المحافظة على لقب الوصيف في المباراة التي جمعته مع محافظة القليوبية، وأعرب عن تقديره للفتة الطيبة وحرص المحافظ على استقبال الأبطال وتكريمهم، مما يمثل دعمًا قويًا لهم لمواصلة الانتصارات وتمثيل محافظتهم وبلدهم في المحافل والمسابقات المحلية والدولية والأولمبية في 2026 و2028.

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