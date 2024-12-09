سكرتير بني سويف يتابع مبادرة سوق اليوم الواحد بمركز ناصر

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، متابعته فاعليات مبادرة المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتي من ضمنها إقامة مبادرة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وتحت إشراف قطاع التموين، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبر تنظيم سوق يوم واحد بكل مركز من مراكز المحافظة.

سوق اليوم الواحد بمركز ناصر ببني سويف

وفي ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قام اليوم السكرتير العام المساعد بجولة بمركز ناصر، شمال بني سويف، اطمأن خلالها على انتظام سير العمل "بسوق اليوم الواحد" الذي يضم العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية، اللحوم والدواجن وبيض المائدة والخضروات والفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات.

وأعرب المواطنون عن ترحيبهم بالمبادرة، التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم المتاحة والممكنة لهم.

مواعيد سوق اليوم الواحد بمراكز بني سويف

وأكد السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، تكليفات المحافظ بأهمية الالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية للسلع المعروضة، بما يضمن تحقيق الهدف من المبادرة، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على إقامة السوق بكافة مراكز المحافظة على مدار الأسبوع، حيث يعقد "يوم السبت" بمركزي الفشن والواسطى، ويوم"الاثنين" بمركز ناصر، ويوم "الثلاثاء" بمركزي بني سويف وسمسطا، ويوم "الأربعاء" بمركز اهناسيا، ويوم "الخميس" بمركز ببا.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته: شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، والتنفيذيون المعنيون من وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة وإدارة تموين ناصر والوحدة المحلية.

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