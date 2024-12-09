الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يراجع أرصدة المخزون من السلع الأساسية والتموينية (صور)

محافظ بني سويف يراجع
محافظ بني سويف يراجع أرصدة السلع الأساسية، فيتو

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة بوزارة التموين، لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية والجماهيرية في كافة القطاعات، خاصة في قطاع التموين وتوافر السلع الأساسية التي يحتاج اليها المواطن بشكل دائم ويومي. 

 

محافظ بني سويف يراجع أرصدة السلع الأساسية 
محافظ بني سويف يراجع أرصدة السلع الأساسية 

محافظ بني سويف يراجع أرصدة السلع الأساسية 

وتجول محافظ بني سويف، داخل أقسام الشركة، وناقش مع مسؤولى التموين الموقف الحالي المتعلق بمدى توافر وانتظام سلاسل الإمداد ومخزون السلع الاستراتجية من السكر والأزر وزيوت الطعام واللحوم والدواجن المجمدة وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية.

واطمأن محافظ بني سويف، على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة ومواجهة كافة صور إحتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري. 

 

محافظ بني سويف يراجع أرصدة السلع الأساسية 
محافظ بني سويف يراجع أرصدة السلع الأساسية 

وتضمنت الزيارة تفقد مخزن الشركة المصرية للاطمئنان على توافر أرصدة والمخزون الإستراتيحي من السلع التموينية والأساسية، وإتاحتها للمواطنين سواء الحصص الخاصة بمقررات التموين، أو تلك التي يتم ضخها في فروع سلاسل  وهايبرات الشركة المصرية بمراكز المدن، فضلا عن تفقد مركز تعبئة وتغليف السكر داخل المخزن الرئيسي للشركة.

وتابع المحافظ إنتظام أعمال التعبئة والتغليف لتجهيز كميات السكر المطلوبة لتوريدها للبداليين "بقالي التموين" موجهًا بأهمية المراجعة المستمرة للتأكد من توفر كافة اشتراطات الأمن والسلامة المهنية بالمخزن والتنسيق مع الحماية المدنية لمراجعة منظومة الإطفاء، خاصة وأن المخزن مُجهز بوحدة إطفاء ذاتية.

 

محافظ بني سويف يراجع أرصدة السلع الأساسية 
محافظ بني سويف يراجع أرصدة السلع الأساسية 

 

غرف العمليات لمتابعة أرصدة السلع الأساسية 

كما شدد محافظ بني سويف، على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين في أي مكان وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تخرج من إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية  في هذا المجال

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم لشراء إحتياجاتهم، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها، فضلًا عن الاستماع لمطالب وشكاوى بعضهم فيما يتعلق بنقص خدمات وتعزيز مستوى وجودة بعضها في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، حيث كلف المحافظ مسؤولى مكتبه والوحدة المحلية بسرعة دراسة وبحث تلك الشكاوى والمطالب والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة

محافظ بني سويف يراجع أرصدة السلع الأساسية 
محافظ بني سويف يراجع أرصدة السلع الأساسية 

ورافق المحافظ خلال الجولة: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، وعلى يوسف رئيس المدينة، وعزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر، ومسوؤلو الشركة المصرية لتجارة الجملة.

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح في بني سويف

كشف وعلاج بالمجان لـ5900 مواطن في قافلتين طبيتين ببني سويف

تشييع جثامين أم وطفليها ضحايا تسرب غاز بمنزلهم في بني سويف

بقيمة 6.3 ملايين جنيه، ضبط كميات من السجائر الأجنبية المهربة ببني سويف

مصرع 8 أشخاص بينهم طفلان في حادثي انقلاب سيارة وتسرب غاز ببني سويف

اتحاد كرة القدم يكرم حكما من بني سويف أنقذ لاعبا من بلع لسان

سكرتير عام مساعد بني سويف يبحث توصيل المرافق لمجمع مواقف محور عدلي منصور

يشتبه في اختناقهم بالغاز، وفاة أم وطفليها داخل منزلهم بقرية باها ببني سويف

افتتاح مبنى طوارئ الأطفال والباطنة ببني سويف الجامعي بعد تطويره

صدمة أهالي القرية، تشييع جثامين ضحايا حادث الفشن ببني سويف (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح في بني سويف

كشف وعلاج بالمجان لـ5900 مواطن في قافلتين طبيتين ببني سويف

تشييع جثامين أم وطفليها ضحايا تسرب غاز بمنزلهم في بني سويف

بقيمة 6.3 ملايين جنيه، ضبط كميات من السجائر الأجنبية المهربة ببني سويف

مصرع 8 أشخاص بينهم طفلان في حادثي انقلاب سيارة وتسرب غاز ببني سويف

اتحاد كرة القدم يكرم حكما من بني سويف أنقذ لاعبا من بلع لسان

سكرتير عام مساعد بني سويف يبحث توصيل المرافق لمجمع مواقف محور عدلي منصور

يشتبه في اختناقهم بالغاز، وفاة أم وطفليها داخل منزلهم بقرية باها ببني سويف

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة

تفاجأ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

مفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

ساويرس: من يحارب السوق السوداء دائما يفشل

الكرملين: قرار منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء صدر من بوتين شخصيا

ساويرس يكشف مستقبل الذهب عالميًّا في ظل الاضطرابات الدولية (فيديو)

منوعات

المزيد

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية