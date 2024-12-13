ضبط لحوم ودقيق وأغذية متنوعة وتحرير 245 مخالفة بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

حملات تموينية في الدقهلية

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

ضبط طن منتجات لحوم ودقيق وأغذية متنوعة وتحرير 245 مخالفة

وأوضح أنه تم ضبط أكثر من طن منتجات لحوم ودقيق ومنتجات متنوعة مخالفة للاشتراطات،وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير تموين الدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

المخالفات في مجال الرقابة على المخابز

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 500 كيلو دقيق، 230 كيلو جبن رومي وبيضاء،70 كيلو لحم بلدي، 800 كيس مكرونة متنوعة، 500 لتر منظفات،3 اسطوانة غاز، وتحرير 149 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز.

مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق

كما تم ضبط 96 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة على مدار ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، نقص في وزن الرغيف،تجميع بطاقات ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار،سلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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