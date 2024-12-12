تحرير 140 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على المخابز في المنيا

نفذت مديرية التموين بالمنيا، بقيادة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حملات مكبرة بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية في أربعة مراكز (ملوي، مطاي، بني مزار، العدوة)، أسفرت عن تحرير 140 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

تحرير 140 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على المخابز البلدية بـ4 مراكز في المنيا

في مركز العدوة شمال المنيا تم تحرير 49 مخالفة شملت نقص وزن الخبز، عدم المطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وفى مركز ملوي تم تحرير 73 مخالفة شملت نقص الوزن، عدم انتظام سجلات حركة الدقيق، وعدم حمل شهادات صحية.

حملة تموينية بمركزي مطاي وبني مزار بالمنيا

وفي بني مزار، أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرًا بقريتي أبو جرج والجندية وغيرها، فيما تم تحرير 6 محاضر بمركز مطاي، منها ضبط 20 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر وسلع غذائية بدون فواتير أو شهادات صحية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان تحقيق الرقابة التموينية في محافظة المنيا وتوفير سلع ذات جودة للمواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.