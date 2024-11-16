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تموين الشرقية يضبط 18,5 طن منتجات لحوم مصنعة مجهولة

تموين الشرقية يضبط
تموين الشرقية يضبط 18,5 طن منتجات لحوم مصنعة مجهولة

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة، وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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 وأضاف أنه تم تشكيل حمل مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبحضور الأستاذ محمد قورة والأستاذ حاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة إدارة تموين العاشر من رمضان الأستاذ مصطفي بيومي، بمشاركة الطب البيطري بالعاشر من رمضان. 

 وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للسلع الغذائية لمنتجات اللحوم المصنعة ( لانشون وسجق وبرجر وخلافة )، وبالتفتيش تم ضبط كمية من اللحوم والكبده المستوردة ومستلزمات إنتاج  قدرها 18طن ونصف غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وكان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية قد شدد على ضرورة الخروج برحلات دورية ويومية فى كافة أنحاء المحافظة لضبط الأسعار وصبط المخالفين للاشتراطات التموينية بالشرقية.

 

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