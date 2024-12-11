تموين الفيوم تتحفظ على 2000 كيلو مخلفات جبن مجهولة المصدر قبل بيعها

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الأجهزة الرقابية بالمديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والطرق العامة، بهدف السيطرة على ما يطرح للاستهلاك اليومي، ومجابهة جشع بعض التجار.

التحفظ على مخلفات جبنة مجهولة المصدر قبل طرحها للاستهلاك

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ على 2000 كيلو من مخلفات الجبن، معبأة بأكياس بلاستيكية، وغير مدون عليها أي علامات تجارية، أو بيانات تدل على مصدرها، أو تاريخ الانتاج، أو مدة الصلاحية، كانت محملة على سيارة ربع نقل، بمركز طامية، وتم التحفظ على السيارة، والحمولة، والمتهم.

وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وتم الغرض علي النيابة المختصة، وأمر وكيل النيابة بسحب عينة من المضبوطات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وإعداد تقرير بمكونات العينة، ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتشكيل لجنة بإشراف النيابة العامة، للتخلص الأمن من المضبوطات حال وجود خطورة منها علي الصحة العامة، تتولى التحقيق.

التحفظ على سماد زراعي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

يذكر أنه سبق وتمكنت حملة تموينية سابقة من التحفظ علي 9 أطنان ونصف طن سماد زراعي مدعم مخصص لوزارة الزراعة، ومحظور تداوله بالأسواق أو خارج الجمعيات الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

متابعة قطاع المخابز البلدي والسياحي

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد من المخالفات المتنوعة لقطاع المخابز، ما بين تجميع دقيق ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة، كما تم متابعة المخابز السياحية لمراقبة الأسعار والأوزان، أيضا تابعت الحملة مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود.

تكثيف الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة لمديرية التموين، بتكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية، للقضاء علي جشع بعض التجار، وإعادة الاستقرار للسوق، وعودة الأسعار إلي قيمتها الحقيقية، ومنع طرح أي سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

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