الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قطع المياه عن هذة المدينة فى الدقهلية لأعمال صيانة

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

 أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بوجود كسر في الخط الرئيسي المغذي لمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية.

 

كسر في الخط الرئيسي لمياه المنزلة 

 وأكدت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن المدينة لعدة ساعات للقيام بأعمال الصيانة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح في الخط الرئيسي المغذي لمدينة المنزلة

 

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

 هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين بكافة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المناطق المذكورة ضرورة العمل باتخاذ مايلزم  لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الصيانة الصرف الصحي توفير احتياجاتهم شركة مياه الشرب والصرف محافظة الدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف

مواد متعلقة

11518 مستفيدا من أنشطة "بداية جديدة" بقرية القارة في قنا

وزير الصناعة يلتقي المستثمرين الصناعيين بالشرقية غدا

وزيرة التضامن تحيل الواقعة للنيابة العامة.. أم تجبر طفلها على التسول

مصرع موظف وإصابة آخر في انقلاب سيارة على محور "دار السلام - البلينا" بسوهاج

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لتعزيز حقوق الإنسان المصري

ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

صلاح عبد الله يوجه رسالة للجمهور بعد تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

طبيب يكشف سبب انتشار ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال بدون سبب

«تم وضعه على ماسك أكسجين»، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة بالأسواق

سلوت: صلاح أحد أسباب نظافة شباك ليفربول ومستقبله لا يقلقني

منوعات

المزيد

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

حكمة النبي سليمان في تعامله مع الهدهد..الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

دعاء الجمعة لنصرة أهل سوريا وحقن دمائهم

المزيد
الجريدة الرسمية