قطع المياه عن هذة المدينة فى الدقهلية لأعمال صيانة

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بوجود كسر في الخط الرئيسي المغذي لمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية.

كسر في الخط الرئيسي لمياه المنزلة

وأكدت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن المدينة لعدة ساعات للقيام بأعمال الصيانة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح في الخط الرئيسي المغذي لمدينة المنزلة

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين بكافة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المناطق المذكورة ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها.

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