الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

زينة أشرف عبد الباقي: لا أنكر دعم والدي لي في مسيرتي

أشرف عبد الباقى وابنته
أشرف عبد الباقى وابنته زينة؛ فيتو

 أكدت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي أنها لا تنكر دور والدها في دعم مسيرتها المهنية، مشيرةً إلى أن دعمه كان حاسمًا في بداية طريقها الفني.

 

تفاصيل حلقة معكم مني الشاذلي

 قالت زينة خلال استضافتها برفقة والدها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه بالتأكيد، والدها ساعدها ودعمها. 

إذ أنها قدمت فيلم "مين يصدق" أول أفلامها قبل عامين، وكانت في سن صغيرة، ولم يكن من الممكن أن تجد منتجين يجلسون معها للاستماع إلى أفكارها لولا دعم والدها. موضحة أن هذه هي الحقيقة، وهو أمر لا يمكن إنكاره. مضيفة: "المنتجين يعرفوني من أين لولا اسم أبويا، هو فتحلي أبواب وأشتغل طول السنين دي عشان يفتحلي أبواب".

 

تأثير والد زينة أشرف عبد الباقي في مسيرتها

وأوضحت زينة أنها لا تخشى الحديث عن تأثير والدها على مسيرتها، وأضافت زينة أنها تعتمد في النهاية على موهبتها وعملها الجاد لإثبات قدراتها: "أنا برضو مش مستنية حد يجي يقولي أنتي تعبتي في الشغل، لأني عارفة أني تعبت وأبويا عارف أني تعبت وكل حد شافني في الشغل".

أضافت المخرجة بالتأكيد على ثقتها في نفسها وفي قدرتها على إثبات نجاحها من خلال أعمالها، مشددة على أن الاعتراف بدعم والدها لا يقلل من جهدها الشخصي أو إبداعها الفني.

من جانبه علق الفنان أشرف عبد الباقي على الفكرة، موضحا أنه كان في بداياته عندما يرى أحد أبناء الفنانين يعمل، كان يعلق: "عشان أبوه ممثل".  

وأضاف "عبد الباقي" أنه كان يشعر أن هذا الشخص أخذ الفرصة التي لم يحصل عليها بسبب كونه ابن ممثل. مشيرا إلى أن هذا الكلام فيه جزء من الحقيقة. موضحا: يعني لو نظرنا للمجال، سنجد أن الأمر مشابه لما يحدث في مجالات أخرى؛ كأن يكون الأب طبيبًا والابن طبيبًا، أو الأب مهندسًا والابن مهندسًا".

وأكد أن الفكرة الأساسية هي أن يكون الشخص ناجحًا في مجاله، وليس فقط لأنه ابن شخص معروف. وهذا ينطبق بشكل خاص على مجال التمثيل، لأن النجاح فيه لا يمكن أن يعتمد فقط على الواسطة، وقد رأينا كثيرًا من الفنانين الذين لم يستمروا لمجرد أنهم أبناء فنانين.
https://youtu.be/JQLGONYSdQ8?si=B8bp_5_cH75HEmWi

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف عبد الباقي الفنان أشرف عبد الباقي زينة أشرف عبد الباقي برنامج مني الشاذلي

مواد متعلقة

زينة أشرف عبد الباقي: سعيدة بردود الفعل على فيلم "مين يصدق" وتعلمت الإخراج في نيويورك

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لتعزيز حقوق الإنسان المصري

ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

«تم وضعه على ماسك أكسجين»، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

جمعة النصر، مظاهرات مليونية في سوريا احتفالا بسقوط نظام بشار الأسد

تعرف على أسعار السلع داخل سوق اليوم الواحد بإمبابة (فيديو وصور)

صلاح عبد الله يوجه رسالة للجمهور بعد تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

منوعات

المزيد

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نقش الحناء في المنام وعلاقتها بالاستقرار النفسي والعاطفي

أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

حكمة النبي سليمان في تعامله مع الهدهد..الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية