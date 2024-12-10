زينة أشرف عبد الباقي: سعيدة بردود الفعل على فيلم "مين يصدق" وتعلمت الإخراج في نيويورك

حلت المخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقي ببرنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل الجماهيرية على عرض الفيلم "مين يصدق" وذلك في أثناء عرض الفيلم بمهرجان القاهرة أو في أثناء العرض الخاص، وقالت: "انتظرنا لمدة عام كامل حتى تخرج التجربة إلى النور".

كواليس فيلم مين يصدق

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" وأبطال الفيلم يوسف عمر والفنانة جيدا منصور، أنني كنت أتمنى أن أقوم بتقديم تلك الخطوة والتي تبرز مننا كشباب لدينا أفكار ورؤى جديدة، والفيلم فكرتي وشاركت في السيناريو ومن إخراجي، وإنني أستطيع أن أكتب قصة الفيلم وأن أوصله إلى المشاهد.

وتابعت أنني حصلت على كورسات وأنا عندي ١٤ سنة وكنت أدرس في نيويورك وقدمت تجربة فيلم واختاروني في هذا العمر، وكانت تجربة ملائمة واستفدت منها كثيرًا وقدمت فيلم في هذا العمر وأن أشارك معاهم في أكثر من تجربة.

وأشارت إلى أنني تحدثت مع المنتج وقدمت فكرة وقصة الفيلم وتحدثنا وقمنا بتغيير بعد الأحداث داخل الفيلم، والرسالة تحكي عن بنت مدلعة تتعلق بأحد الشباب ويأخذها إلى طريق النصب وتتخللها قصة حب.

وأوضحت أنها حصلت على ورش تمثيل حتى تشعر بالممثل وتعرف كيف تتواصل مع الممثل، وعملنا بروفات لأكثر من أسبوعين، وأنا لا أفكر حاليًّا في التمثيل وأنا مرتاحه كمخرجة.

وأضافت أن الفيلم مر بالتأكيد بالعديد من الصعوبات وهناك تحدٍّ بالتأكيد وقلق ولكن والحمد لله كان هناك تعاون بين فريق العمل والجميع من الشباب.

وعن مشاركة الفنان أشرف عبد الباقي، أشارت إلى أن الفيلم منذ أن كان فكرة تحدثت معه وتناقشنا في العديد من الأمور واقترحت عليه تقديم دور بالفيلم "الحاج حناوي" وبعد أن قرأ الورق وافق عليه وأنا أرى أن الفنان أشرف عبد الباقي لديها إمكانات وقدرات كبيرة وأنه يستطيع تقديم أدوار مختلفة.

وعن الفنان شريف منير، أجابت بعد أن قرأ الورق وافق على المشاركة وكان الجميع بيشجعوني ويدعموني وتعاملوا معي كمخرجة، وعن مشاريعها المستقبلية أجابت بأنها لديها مشروع فيلم ولكنه في البداية.

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