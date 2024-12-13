الإسكان: بيع محال تجارية ووحدات إدارية بأكتوبر الجديدة

عُقد بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 9 محال تجارية بمنطقة قطاع أ والسويقة بغرب المطار، وقطاعي ( أ) و(ب) منطقة ٨٠٠ فدان، وقطاع (ب) ربوة أكتوبر أ بمساحات تتراوح من (١٩م٢: ١٠٠م٢) وبأنشطة متنوعة، كما تم بيع 4 وحدات إدارية بالسوق رقم 6 منطقة ربوة أكتوبر.



وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، أنه تم عقد المزاد بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من مسئولي مجلس الدولة وقطاع الشئون العقارية والتجارية، وقطاع الشئون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وقيادات الشرطة.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم بيع 5 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 15 و45 مترًا في السوق التجارية بالقطعة رقم 75، المنطقة 4، الحي 16، وذلك في جلسة مزايدة علنية، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وقيادات الجهاز، وشرطة التعمير.

كما تم تخصيص قطعة أرض رقم 25 ب بمساحة 28,479 متر مربع في مركز الحي الثاني بنشاط سوق تجارية بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات، بجانب تخصيص 4 قطع أراضٍ مسطحات خضراء في الحي الأول شرق (المجاورات 8، 6، 4، 2)، بمساحات تتراوح بين 6,679 و30,000 متر مربع، بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات، بمزاد علني.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة جهاز المدينة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

التقى المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ممثلى المجتمع المدني من سكان الحيين الأول والرابع بالمدينة، وذلك لبحث مطالبهم ومقترحاتهم فى إطار الحرص على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمواطنة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماعات دورية مع سكان المدن الجديدة بهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين والتواصل المباشر.



فى بداية اللقاء، رحب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بالحضور، مؤكدًا الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين لسماع مقترحاتهم ومطالبهم العامة، والعمل على تذليل أي تحديات في إطار دور الجهاز ومسئولياته.



معدلات تنفيذ مشروعات القرى السياحية

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ مشروعات القرى السياحية، والمشروعات الأخرى بالساحل الشمالي الغربي، والتي تشمل أعمال التطوير والإنشاءات الجاري تنفيذها ببعض القرى السياحية تحت ولاية جهاز تنمية القرى السياحية، والمشروعات الواقعة داخل كردون جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات.



وشدد المهندس شريف الشربيني، على سرعة استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقرى السياحية، والمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات بالساحل الشمالي طبقًا للقرارات الصادرة باعتماد مخططات تلك المشروعات، وتراخيص البناء الصادرة بشأنها، والتأكيد على إنجاز معدلات التنفيذ المطلوبة في أسرع وقت.



وفي هذا الإطار، أجرى المهندس حسام الدين عبده، رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، جولات ميدانية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها: مشروع قرية سياحية كائنة بمنطقة سيدى حنيش بحرى طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، حيث تفقد الأعمال المنفذة بالموقع ومدى مطابقتها للمخطط العام المعتمد بقرارٍ وزاري، وكذا مطابقتها للتراخيص الصادرة للمشروع من الجهاز، موضحًا أنه صدر للمشروع نحو ٤٥٤ رخصة مبانٍ وجارٍ استصدار التراخيص لباقي المشروع طبقًا للاشتراطات.

كما تفقد المهندس حسام الدين عبده، مشروع قرية سياحية أخرى كائنة بمنطقة سيدى حنيش، وشدد على تنفيذ المباني والوحدات الفندقية داخل المشروع بأسرع وقت ممكن وإسراع معدلات التنفيذ بالموقع، بجانب دراسة استصدار القرارات اللازمة لزيادة عدد الوحدات الفندقية ليصبح نحو ٥٠% على الأقل من إجمالي الوحدات طبقًا لاشتراطات الساحل الشمالي.

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