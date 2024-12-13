أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، انقلاب جوي يضرب مصر، قفزة للدولار، صحيفة عبرية ترشح الجولاني لجائزة نوبل

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

دخل العناية المركزة ومنع الزيارة، تطور جديد في الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

تعرض الفنان نبيل الحلفاوي إلى أزمة صحية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 وغدًا السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، مؤكدة أن بحدوث اضطرابات وتقلبات جوية شديدة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

خلال ساعات، سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين للأسبوع الثالث

تفتتح محافظة الجيزة اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

اليوم، سحب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة نحو المقر الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيورخ السويسرية لمتابعة حفل مراسم قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

أحدهما خيالي، إعلام عبري يطرح سيناريوهين "مثيرين" لمستقبل سوريا ما بعد الأسد

طرحت صحيفة "معاريف" العبرية في مقالة سيناريوهين أحدهما خيالي والثاني أقل خيالًا لمستقبل الجمهورية العربية السورية، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

اليوم، قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة لمدة 5 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أفادت بأنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق في إطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ۱۰۰۰ مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول ٤,٢ كم، لتعارض الخط مع أعمال المحور والذي قد تم الانتهاء من تحويله وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

قبل تنصيب ترامب، بايدن يصدر إستراتيجية شاملة لمواجهة "كراهية" المسلمين والعرب

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إستراتيجية طال انتظارها لمواجهة الكراهية ضد المسلمين والعرب والتي تزايدت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب على غزة، ودعا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل الحد من التمييز والتحيز.

لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 30 مسجدا جديدا

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٣٠ مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ، الموافق ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، ١٤ مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و١٦ مسجدًا صيانة وتطويرًا.

الصحة العالمية تتأهب وبريطانيا تستعد باللقاحات، تحذير أمريكي من جائحة جديدة

حذر خبراء أمريكيون من تهديد جديد محتمل قد يشكله فيروس إنفلونزا الطيور وقد يتطور لجائحة في المستقبل، وسط تطورات ملحوظة للفيروس، من خلال انتشاره بين الأبقار، وإصابة بعض البشر في الولايات المتحدة.

لم يشهده منذ شهر، قفزة مفاجئة في سعر الدولار بعد توقعات الفائدة الأمريكية

سعر الدولار، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر، وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل قبل أن يتريث إزاء المزيد من التخفيضات.



يأس وعدم تقدير، وكيل جوميز يكشف الأسباب الحقيقية لرحيل البرتغالي عن الزمالك (فيديو)

كشف كريم أبو سليمان وكيل أعمال المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك عن سبب تأخر البرتغالي في إبلاغ إدارة نادي الزمالك بقرار الرحيل.

طلب الجنسية فنبشوا في ماضيه، واشنطن توجه تهمة التعذيب لمدير سجن سابق في سوريا

أعلن القضاء الفيدرالي الأمريكي توجيه تهمة التعذيب إلى السوري سمير عثمان الشيخ (72 عامًا)، مدير سجن عدرا السابق، بتهمة التعذيب في خطوة تأتي بعد أيام على سقوط بشار الأسد.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوري المصري للكرة النسائية.

اتفاقية الهدنة في منبج شمالي سوريا تدخل اليوم حيز التنفيذ

تدخل الهدنة في مدينة منبج شمال سوريا اليوم الجمعة حيز التنفيذ، بعد وساطة أمريكية أدت إلى وقف لإطلاق النار بين الوحدات الكردية والمسلحين التابعين للسلطات السورية الجديدة.

من النخبة ولكن! خبير تحكيمي يحذر من حكم مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن رضا فغاني، حكم مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، من حكام النخبة، مشيرًا إلى أنه اختيار موفق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

ظهر قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، الخميس، وهو يقود سيارة في دمشق برفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي.

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