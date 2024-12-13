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اليوم، قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة لمدة 5 ساعات

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو
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أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أفادت بأنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق في إطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ۱۰۰۰ مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول ٤,٢ كم، لتعارض الخط مع اعمال المحور والذي قد تم الانتهاء من تحويله وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

وأشارت محافظة الجيزة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات اليوم الجمعة الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ من الساعة الثانية عشر ليلًا حتى الخامسة صباح غدا السبت الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤.

أماكن انقطاع المياه

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أفادت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (طريق اسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - كرداسة).

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء من الأعمال للتسهيل على المواطنين. 

 

وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن (١٢٥) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.

كما تتلقى محافظة الجيزة بلاغات وشكاوى المواطنين علي رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤.


وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بالانقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

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