اتفاقية الهدنة في منبج شمالي سوريا تدخل اليوم حيز التنفيذ

تدخل الهدنة في مدينة منبج شمال سوريا اليوم الجمعة حيز التنفيذ، بعد وساطة أمريكية أدت إلى وقف لإطلاق النار بين الوحدات الكردية والمسلحين التابعين للسلطات السورية الجديدة.



يأتي ذلك، بعدما أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، أمس الأول، وقف إطلاق النار في منبج بهدف "الدخول في عملية سياسية من أجل مستقبل البلاد".

وقال عبدي "توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج بوساطة أمريكية، حفاظا على أمن وسلامة المدنيين. سيتم إخراج مقاتلي مجلس منبج العسكري، الذين يقاومون الهجمات منذ 27 نوفمبر من المنطقة في أقرب وقت. هدفنا هو وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية والدخول في عملية سياسية من أجل مستقبل البلاد".

وجاء الاتفاق عقب وقت قصير من إعلان القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" أن قائدها مايكل كوريلا زار سوريا، والتقى بقيادات القوات الأمريكية هناك وبقوات سوريا الديمقراطية في قواعد عسكرية عدة.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، أعلنت الخميس، أنها سترفع العلم السوري الجديد على جميع مؤسساتها.

وقال مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في بيان إلى الرأي العام إنه "بمناسبة انتهاء حقبة القمع التي عانى خلالها السوريون من التهميش والإقصاء، وانطلاقا من أن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا تمثل جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا السورية، سيتم رفع العلم الجديد على كل المؤسسات.

من جهة أخرى، قال مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية فنر الكعيط، في تصريحات صحافية، إن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة للحوار مع سلطات دمشق الجديدة، ومستعدة أيضا لحوار يؤدي إلى دمج قواتها في تشكيلات الجيش السوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.