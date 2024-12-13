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ثقافة وفنون

دخل العناية المركزة ومنع الزيارة، تطور جديد في الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي،
الفنان نبيل الحلفاوي، فيتو

تعرض الفنان نبيل الحلفاوي إلى أزمة صحية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي، أن الفنان الشهير يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.

وأضاف المصدر بحسب "العربية.نت" أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد إجراء الكشف الطبي وبعض الأشعة والتحاليل، أكد الأطباء ضرورة دخوله إلى غرفة العناية المركزة، كما أنه منع عنه الزيارة، حيث يتواجد بجانبه نجلاه المخرجان "خالد ووليد الحلفاوي".

نقيب الممثلين يتابع الحالة

وأوضح المصدر أن أسرة الفنان نبيل الحلفاوي تلقت عدة اتصالات من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية  للاطمئنان على حالته الصحية، وأكد أن لديه استعداد في تقديم كافة المساعدات اللازمة من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان القدير نبيل الحلفاوي، كما حاول عدد كبير من النجوم التواصل مع أبناء الحلفاوي لكن لم يتمكنوا من ذلك لانشغالهم الكبير بحالته.

وقال المخرج عمرو عرفة تعليقا على الحالة الصحية للفنان الكبير نبيل الحلفاوي من خلال حسابه على موقع "إكس" تويتر: "ادعوا له الحالة صعبة"، ولم يوضح تفاصيل الحالة الصحية أو الأمراض التي يعاني منها الفنان الكبير.

 

مسيرة نبيل الحلفاوي

شارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العمل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

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