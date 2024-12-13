الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

طلب الجنسية فنبشوا في ماضيه، واشنطن توجه تهمة التعذيب لمدير سجن سابق في سوريا

الشيخ يؤدي اليمين
الشيخ يؤدي اليمين عقب تعيينه محافظا، فيتو

أعلن القضاء الفيدرالي الأمريكي توجيه تهمة التعذيب إلى السوري سمير عثمان الشيخ (72 عامًا)، مدير سجن عدرا السابق، بتهمة التعذيب في خطوة تأتي بعد أيام على سقوط بشار الأسد.

وسمير عثمان الشيخ مسجون في الولايات المتحدة وكان مديرا لأحد سجون دمشق بين عامي 2005 و2008.

وتتهم واشنطن سمير عثمان الشيخ الذي كان يدير سجن عدرا السيئ السمعة قبل الحرب في سوريا، بأنه سبّب "آلاما جسدية ونفسية شديدة" لمعتقلين بنفسه أو أنه أعطى الأمر بذلك.

كذلك، يُتّهم الرجل البالغ 72 عامًا بإرسال سجناء إلى جناح خاص في هذا السجن حيث علِّقوا في السقف وضُربوا في الوقت نفسه، أو ربِطوا على "الكرسي الألماني" وهي أداة تعذيب تؤدي إلى تمزيق أطراف السجين.

وعُيّن سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور عام 2011.

وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة عام 2020 تقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية عام 2023. 

وقد أوقِف ووجه إليه الاتهام في لوس أنجولس في يوليو 2024 لكذبه على السلطات الأمريكية بشأن ماضيه من أجل الحصول على تصريح إقامة.

 وقالت المسؤولة في وزارة العدل الأمريكية نيكول أرجنتييري في بيان، إن مدير السجن السابق "متهم بتعذيب معارضين سياسيين وسجناء آخرين بهدف ردع معارضة نظام بشار الأسد".

وأضافت أن "ضحايا معاملة عنيفة كهذه تستمر معاناتهم فترة طويلة بعد توقف عمليات التعذيب الجسدي".

وفي حال إدانته، يمكن أن يُحكم على سمير عثمان الشيخ بالسجن لعقود من الزمن.

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