من النخبة ولكن! خبير تحكيمي يحذر من حكم مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن رضا فغاني، حكم مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، من حكام النخبة، مشيرًا إلى أنه اختيار موفق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وقال السيد في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الحكم الإيراني من حكام النخبة، ويمتاز بالسرعة وكثير الإنذارات، هو من الحكام المحترمين".



وتابع: "يجب على لاعبي الأهلي عدم الاعتراض حتى لا يتعرضون لقرارات إدارية لا تكون في صالحهم".



وأتم: "رضا فغاني، يتواجد دائمًا في البطولات الكبري، وهو اختيار مناسب من الفيفا لإدارة مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس التحدي".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وذلك بعد فوز الفريق المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

موعد ومكان مباراة الأهلي ضد باتشوكا

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء غد السبت على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الاستادات التي أقيم عليها مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورت والكأس المباراة على قنواتها المشفرة بعد حصولهم على حق إذاعة مباريات البطولة في نصف النهائي والنهائي.

ويقوم بالتعليق على المباراة في قناة الكأس المعلق العماني خليل البلوشي.

مكافآت بطولة الانتركونتننتال

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كلً من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كل من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

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