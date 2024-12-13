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سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

الجولاني يقود سيارة
الجولاني يقود سيارة في دمشق، فيتو

ظهر قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، الخميس، وهو يقود سيارة في دمشق برفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي.

وكان الجولاني يقود سيارة "مرسيدس"، وبجانبه قالن، بينما يجلس فيدان والكعبي على المقعد الخلفي.

واحتشد عدد كبير من سكان العاصمة السورية لرصد المشهد، بينما كانت السيارة تتقدم في طريق ضيق وسط حراسة رجال الأمن.

 

ويعد فيدان أول وزير خارجية أجنبي يزور دمشق، منذ سقوط نظام الأسد.

ووصل وفد تركي قطري إلى دمشق، الخميس، لإجراء محادثات مع الإدارة السورية الجديدة، حسبما قالت وزارة الإعلام.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الوفد يضم وزير فيدان وقالن والكعبي برفقة فريق استشاري موسع.

وذكرت أن الوفد سيلتقي الجولاني، إلى جانب رئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير.

وأتت الزيارة في أعقاب تشكيل حكومة سورية مؤقتة برئاسة البشير، وبعد أيام من فرار الرئيس السابق بشار الأسد إلى خارج البلاد.

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