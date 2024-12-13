الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

فالنسيا،فيتو
فالنسيا،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوري المصري للكرة النسائية وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني 

بلد الوليد ضد فالنسيا - 10 مساءً - بي إن سبورت 3 HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني 

فرايبورج ضد فولفسبورج - 9:30 مساءً 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي 

تولوز ضد سانت اتيان - 9:45 مساءً - بى ان سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 

إمبولي ضد تورينو  - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

قاسم باشا ضد ايوب سبور - 7 مساءً

بودرامسبور ضد سيفاسبور   - 7 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للكرة النسائية 

المقاولون ضد إنبي - 2:30 عصرًا

الطيران ضد بالم هيلز - 2:30 عصرًا

الأهلي ضد مسار - 2:30 عصرًا

زد ضد البنك الأهلي - 2:30 عصرًا

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي 

حسنية أغادير ضد الفتح الرباطي - 9 مساءً

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مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري التركي الدوري المصري للكرة النسائية

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