مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوري المصري للكرة النسائية وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
بلد الوليد ضد فالنسيا - 10 مساءً - بي إن سبورت 3 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
فرايبورج ضد فولفسبورج - 9:30 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
تولوز ضد سانت اتيان - 9:45 مساءً - بى ان سبورت 4 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
إمبولي ضد تورينو - 9:45 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي
قاسم باشا ضد ايوب سبور - 7 مساءً
بودرامسبور ضد سيفاسبور - 7 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للكرة النسائية
المقاولون ضد إنبي - 2:30 عصرًا
الطيران ضد بالم هيلز - 2:30 عصرًا
الأهلي ضد مسار - 2:30 عصرًا
زد ضد البنك الأهلي - 2:30 عصرًا
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي
حسنية أغادير ضد الفتح الرباطي - 9 مساءً
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا