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السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح في بني سويف

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أصدرت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار أحمد مندور وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد، يحيى السكري، وأحمد فاروق، وأمانة سر محمود ربيع وعصام البرج، حكمًا بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على عامل من قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

ضبط حشيش بحوزة عامل ببني سويف 

وكانت النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد عطية، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، قد أحالت المتهم "بسام. ك" (25 عامًا)، عامل ومقيم بقرية حاجر بني سليمان، إلى محكمة الجنايات، وجاء في التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) دون تصريح قانوني، بالإضافة إلى حيازته سلاح أبيض (قاطع) دون مسوغ قانوني.

واستندت المحكمة في حكمها إلى شهادة النقيب محمد شحاتة مصطفى محمد، معاون مباحث مركز بني سويف، الذي أكد أنه بناءً على تحريات دلت على اتجار المتهم بالمخدرات، تم ضبطه بالقرب من مسكنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وعُثر بحوزته على علبة سجائر تحتوي على ثماني قطع من مادة داكنة تشبه الحشيش المخدر، بالإضافة إلى سلاح أبيض (شفرة).

مادة الحشيش مُدرجة بجدول قانون المخدرات

وأوضح تقرير المعمل الكيميائي أن المادة المضبوطة بلغ وزنها الصافي 22.95 جرامًا، وثبت أنها مادة الحشيش المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وقد اعتبرت المحكمة حيازة المتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وحيازة السلاح الأبيض بغرض الدفاع عن نفسه وتقطيع المواد المخدرة لعملائه، لتصدر حكمها بالسجن والغرامة وفقًا للقانون.

 

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