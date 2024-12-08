مصرع 8 أشخاص بينهم طفلان في حادثي انقلاب سيارة وتسرب غاز ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف وقوع حادثين مأساويين أوديا بحياة 8 أشخاص بمركزي الفشن وبني سويف.

وفاة 5 فى الحادث الأول

شهد مركز الفشن جنوب بني سويف حادث انقلاب سيارة في ترعة أبو شوشة، أدى إلى مصرع 5 أشخاص جميعهم من عزبة كمون بقرية القليعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بانقلاب السيارة، حيث أسفر الحادث عن مصرع كل من: محمد ورداني صابر (43 عامًا)، محمود حسن (40 عامًا)، حسن ربيع فتح الباب (30 عامًا)، محمد مصطفى عبدالعال (48 عامًا)، وخميس شعبان أحمد (46 عامًا).

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب في فقدان السيطرة على السيارة. تم نقل الجثامين إلى مستشفى الفشن المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفنهم عقب المعاينة.

وفاة 3 فى الحادث الثاني

وفي الحادث الثاني، شهد مركز بني سويف، لقيت أم وطفلاها مصرعهم داخل منزلهم بقرية باها، نتيجة اختناق يُرجح أنه بسبب تسرب غاز.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثامين الأم إيمان ربيع محمد عويس (36 عامًا) وطفليها أدهم حمادة عويس (13 عامًا) وسجدة حمادة عويس (10 أعوام) داخل منزلهم.

وأفادت التحريات الأولية أن تسرب الغاز هو السبب المحتمل للحادث، حيث تم نقل الجثث إلى مستشفى بني سويف العام لفحصها وتحديد سبب الوفاة بدقة.

الحزن يخيم على بني سويف

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي بني سويف، الذين عبروا عن بالغ أسفهم لفقدان 8 من أبنائهم في يوم واحد. وشارك الأهالي في تقديم العزاء والدعاء للضحايا بالرحمة ولذويهم بالصبر. وطالب البعض بتكثيف التوعية حول القيادة الآمنة ومخاطر تسرب الغاز، لتجنب تكرار هذه الحوادث المؤلمة.

في ظل هذه الحوادث المؤلمة، دعا العديد من أهالي بني سويف إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب وقوع مثل هذه الكوارث مستقبلًا، حيث أكد الأهالي أهمية تكثيف حملات التوعية بمخاطر السرعة الزائدة أثناء القيادة، خاصة على الطرق الريفية القريبة من الترع، مع تعزيز جهود صيانة الطرق ووضع إشارات تحذيرية في المناطق الخطرة.

كما طالب الأهالي بضرورة نشر التوعية حول أخطار تسرب الغاز داخل المنازل، وتوفير أجهزة كشف التسرب بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تقديم إرشادات دورية من خلال وسائل الإعلام والمساجد لتثقيف المواطنين بكيفية التصرف السليم في حالات الطوارئ.

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