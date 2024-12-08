بقيمة 6.3 ملايين جنيه، ضبط كميات من السجائر الأجنبية المهربة ببني سويف

نجحت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بشمال الصعيد بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك، في ضبط كميات كبيرة من السجائر الأجنبية المهربة بـ بني سويف وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

حملة لمكافحة التهرب الضريبي ببني سويف

بناءً على معلومات سرية تفيد قيام أحد رجال الأعمال بـ بني سويف بالاتجار في السجائر المهربة داخل المحافظة، وتحت إشراف اللواء عمرو إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، تم تشكيل لجنة جمركية بقيادة اللواء أحمد الصاوي، وبمشاركة قوة من الشرطة السرية، لضبط المخالفات.

تم إعداد كمين محكم بمنطقة ناصر في بني سويف، حيث تمكنت اللجنة من مداهمة أحد المخازن وضبط كميات كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع المخالفة، وأكدت التحقيقات أن السجائر المضبوطة لم يتم دفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها، حيث بلغت القيمة الإجمالية للكمية المصادرة 6.3 مليون جنيه.

800 ألف جنيه للتصالح عن التهرب الضريبي

وخلال الحملة، قام رجل الأعمال المتهم بتسوية الوضع القانوني ودفع مبلغ 800 ألف جنيه كقيمة للتصالح عن التهرب الضريبي، كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

وأكدت الإدارة العامة لـ مكافحة التهرب الضريبي استمرار حملاتها لمواجهة المخالفات الجمركية والتصدي لمحاولات التهرب الضريبي التي تُعرض الاقتصاد القومي للخطر، مشددةً على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المختصة للإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية.

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