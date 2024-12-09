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تشييع جثامين أم وطفليها ضحايا تسرب غاز بمنزلهم في بني سويف

تشييع جنازة
تشييع جنازة

 شيع أهالي قرية باها بمركز بني سويف جنازة، أم وطفليها كانوا قد لقوا مصرعهم، أمس، داخل منزلهم، نتيجة اختناق بسبب تسرب غاز، حيث أدى أهالي القرية صلاة الجنازة على الضحايا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالمسجد الكبير، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي وجموع المشيعين.

 

تفاصيل وفاة أم وطفليها بمنزلهم في بني سويف

 وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثامين ثلاثة من أسرة وأحدة "أم وأبنيها" يشتبه في اختناقهم بسبب تسرب غاز، داخل منزلهم بقرية باها بدائرة مركز شرطة بني سويف.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ بني سويف المعنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم معاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين وفاة الأم "إيمان ربيع محمد عويس"، البالغة من العمر 36 عامًا، وطفلاها: "أدهم حمادة عويس" (13 عامًا) و"سجدة حمادة عويس" (10 سنوات)، حيث تم العثور عليهم فاقدي الحياة داخل منزلهم.

 

تسرب الغاز سببًا في وفاة أم وطفليها ببني سويف

وأشارت التحريات الأولية، إلى أنه يُشتبه في وفاتهم بسبب تسرب الغاز، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى بني سويف العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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