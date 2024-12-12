أخبار مصر: وقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع، اشتعال سعر الذهب، مفاجأة في حفل تنصيب ترامب، قطع الاتصالات اليوم ببعض الدول

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بمركز المنارة

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 12 ديسمبر، معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يُقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع، بجوار مسجد المشير.

اليوم، الكهرباء تبدأ وقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وقف شحن العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية عن طريق مراكز الخدمة بالفروع والشحن الإلكتروني الخارجي، اعتبارا من اليوم الخميس من الساعة السادسة مساء حتى السادسة من صباح غد الجمعة الموافق 13 من ديسمبر الجاري.

مصدر أمني يكشف ملابسات مصرع عنصر إخواني قفز من شرفة مسكنه

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم زعمه على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تسبب قوة أمنية في وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية.

الذهب ولع، زيادة غير متوقعة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

زادت أسعار جرام الذهب المحلية بقيمة تصل إلى 55 جنيها فى الجرام الواحد منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

وافقت على مطلبين رئيسيين لأول مرة، حماس تبدي مرونة في موقفها من هدنة غزة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أن حركة حماس وافقت لأول مرة على مطلبين رئيسيين لإسرائيل في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بيان عاجل من الداخلية والأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، محذرة خلاله من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب.

اليوم، فتح باب التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية برواتب تصل إلى 9000 ريال

يبدأ اليوم الخميس التقديم على 25 وظيفة متوفرة على مهنتي "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية.

ترامب يوجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه

أفادت شبكة "CBS NEWS" بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه الذي سيقام في 20 يناير 2025.

أول تعليق من معتمد جمال بعد ترشيح اسمه لقيادة الزمالك خلفا لجوميز

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، رحيل المدير الفني للفريق جوزيه جوميز عن الزمالك، وذلك بعد انتهاء الجلسة الخاصة التي جمعته برئيس النادي حسين لبيب وعدد من أعضاء المجلس.

أقسى من الموت، رحلة والدة الدكتورة دعاء من "وديت يا بحر بنتي فين" إلى فرحة العثور على جثمانها

تمكنت قوات الدفاع المدني والإنقاذ النهري منذ بمحافظة أسيوط مساء الأربعاء من انتشال جثمان المعيدة دعاء شحاتة عبد الحميد 24 عاما وهي إحدى ضحايا سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية وذلك بعد مرور 4 أيام من وقت وقوع الحادث مساء الأحد الماضي وعلى بعد كبير من مكان السقوط بعدما جرفها التيار لمركز سمالوط بمحافظة المنيا وتم التحفظ عليها لحين التصريح بالدفن.

واشنطن تعلن أول انسحاب إسرائيلي في لبنان بموجب اتفاق وقف النار

أعلنت الولايات المتّحدة أمس الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي نفّذ أول انسحاب لقواته من بلدة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني حلّ محلّ القوة الإسرائيلية المنسحبة، وذلك تطبيقًا لاتفاق واشنطن وباريس وأوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو (صور)

أعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها، للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

اطمن على أهلك وحبايبك، المصرية للاتصالات تتيح اليوم مكالمات دولية مجانية إلى سوريا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن تقديم مكالمات دولية إلى سوريا صالحة لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.

لتقديم نسخة استثنائية، أول إجراء لولي العهد السعودي بعد فوز المملكة بتنظيم مونديال 2034

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الأربعاء، تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034"، وذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز السعودية، باستضافة بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم (FIFA World Cup 2034™ ).

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف المسابقات، أبرزها الدوري الأوروبي وعدد من الدوريات الأخرى.

نيران صديقة، قوات سوريا الديمقراطية تسقط طائرة مسيرة أمريكية شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، مساء الأربعاء، أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أسقطت بطريق الخطأ طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper في سوريا يوم الإثنين الماضي.

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

أطلقت الشمس شعلة شمسية شديدة القوة تجاه الكرة الأرضية، صباح اليوم الخميس، من المتوقع أن تنقطع خدمات الاتصالات والراديو بنسبة 60% في بعض المناطق حول العالم خلال ساعات، بحسب ما أورد موقع "سبيس" Space.

استدرجتها بـ"إندومي" وكرتونة كشفتها، تفاصيل اعترافات المتهمة بقتل طفلة الفيوم وسرقة قرطها الذهبي

قررت نيابة أبشواي الجزئية بمحافظة الفيوم، حبس "إيمان. ع" 20 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها تهمة قتل الطفلة "أميرة عوض" 5 سنوات، مقيم بعزبة اللواج التابعة للوحدة المحلية لقرية شكشوك بمركز أبشواي، خنقًا وسرقة قرطها الذهبي، مع سبق الإصرار والترصد.

من منفاه، الشاعر السوري أدونيس يدعو إلى "تغيير المجتمع" في بلده وعدم الاكتفاء بتغيير النظام

دعا الشاعر السوري أدونيس من منفاه في فرنسا الأربعاء إلى تغيير المجتمع في بلده وعدم الاكتفاء بتغيير النظام السياسي فيه بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال دفاعا عن نفسه "حتى آخر لحظة"

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، اليوم الخميس، عن عزمه القتال "حتى آخر لحظة"، دافعًا عن قراره المفاجئ الأسبوع الماضي بإعلان الأحكام العرفية ونشر الجنود في البرلمان.

المراكز تبدلت، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة

أسدل الستار مساء أمسِ الأربعاء 11 ديسمبر، على مباريات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتبدلت المراكز في جدول ترتيب الهدافين، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة.

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

أفادت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية بأن أربعة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات بعد أن هبطت طائرة صغيرة ثنائية المحرك في شارع سريع بجنوب الولاية واصطدمت بثلاث سيارات.

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