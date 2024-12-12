أقسى من الموت، رحلة والدة الدكتورة دعاء من "وديت يا بحر بنتي فين" إلى فرحة العثور على جثمانها

“أمانة يا موت في وقت الموت تسيبني أودع الأحباب، بلاش تخطفني على غفلة وتسرق عمر كان لسه شباب”.. لم يمهل الموت بقسوته الشابة الصغيرة الدكتورة دعاء ذات القلب الأخضر والعود الأخضر الذي بدأ يسير في درب أحلامه لوداع أهلها وأحبابها فابتلعتها المياه وانتهى مشوارها قبل أن يبدأ فبعدما كان أمامها مستقبل مشرق حالم عقب تعيينها معيدة بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط قطفها الموت على غفلة وأنهى مسيرتها الطيبة الصغيرة.

سقطت السيارة في الترعة وخرجت بدون ركاب

اللهم اكفينا شر المستخبي واكفينا فواجع الأقدار، دعاء دائمًا ما تردده الأمهات كون أن هناك دقائق تقلب الحياة رأسًا على عقب وتبدل الحال حتى يصبح الموت نفسه ودفن المتوفي حلم يتطلع إليه الأهالي.



المستخبي وفواجع الاقدار تجسد هنا في وفاة الدكتورة الشابة دعاء فلحظات قاسية ومؤلمة أكثر من أي ألم سبق اجتمع فيها سوء القدر مع رعونة سائق وإهمال مسئولين أدت إلى فاجعة كبرى تركت غصة وجرح لا يندمل في مئات القلوب بمحافظة أسيوط بعدما سقطت الفتاة مع السيارة وخرجت السيارة دون دعاء ودون باقي الركاب.

أم الدكتورة دعاء كعادتها كانت تنتظر وصول ابنتها تعد لها ما تحبه من أصناف الطعام بعد يوم مرهق مع طلابها في الجامعة لكن المفاجأة والفاجعة بدلا من تصل ابنتها وفلذة كبدها التي طالما ساعدتها بنجاحها وتفوقها، جاءها خبر سقوط السيارة بها في الترعة وخروجها دون ركاب.

ضياع جثمان الفتاة في المياه بعيدا عن موقع الحادث

فاجعة كبرى ألمت بأفراد الأسرة وما بين أمل العثور عليها على قيد الحياة وبين تكذيب الخبر انهارت الأم وكان ذلك بالنسبة لها أقسى درجات الألم ووجع القلب ولم تكن تدري أن هناك ما هو أقسى من وفاة ابنتها غرقا َوما هو أشد ألما من ذلك حتى بات خبر الوفاة أقل ألما من ضياع الجثمان.

غرقت الفتاة وخرجت حقيبتها وهاتفها المحمول

جاءها المستخبي اليوم بأبشع ألم على الإطلاق فلم يكتفي الموت بحرمانها من ابنتها التي عرف عنها حسن الخلق وانما أيضا بحرمانها من دفن ومواراة جسدها فعقب سقوط السيارة التي كانت تستقلها الفتاة في الترعة خرجت السيارة فارغة من الركاب وضاع جسدها النقي الطاهر في ظلمات وغياهب المياه لمدة 4 أيام متواصلة ولم يخرج سَوى حقيبة الظهر الخاصة بها وهاتفها المحمول.

عود أخضر ميل ومال على الأرض، امبارح كان وسطنا والليلة تحت الأرض

4 أيام متواصلة تحاول فرق الانقاذ النهري بمحافظة أسيوط وأفراد الغواصين البحث للعثور على الفتاة عشرات الكيلومترات انقضت بحثا عن جسدها وما بين أنباء العثور عليها وتضارب الأخبار تظل الأم واقفة أمام المياه تناجي البحر كما يطلقون على الترعة بالصعيد "يا عود أخضر ميل ومال على الأرض، امبارح كان وسطنا والليلة تحت الأرض" وديت بنتي فين دي زي ورقة توت وديت بنتي فين دي يبقى آخرها الموت".

شقيق الدكتور دعاء “يا رب ألقاك وأسترك يا عمري”

ويظل الحال على ما هو ويدعو المئات من أبناء محافظة أسيوط أن تعثر القوات على باقي أجساد ضحايا الميكروباص المنكوب وحتى الشاب أحمد شقيق الدكتورة دعاء ينشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ولا دعوته لله بأن يعثر على جسد شقيقته وضوء عينه ليدفنها ويسترها ويطمئن قلب والديها.

اظهري يا ضنايا اطلعي وأنا أتلقاكِ، آنستِ البحر وقطعتِ قلب اللي وراكِ

وبدلًا من أن تطلب الأم أن تعود إليها ابنتها يتبدل الحال ويبقى أقصى ما تطلبه وتتمناه هو العثور على جسد ابنتها لدفنه، وتمر ساعات وأيام وهي على هذا المنوال تحتضن حقيبة ابنتها التي عثر عليها في السيارة تنادي النيل انطق بنتي فين وديت فين اطلعي يا بنتي وجعتي قلبي، اظهري يا ضنايا اطلعي وأنا أتلقاكِ، آنستِ البحر وقطعتِ قلب اللي وراكِ" ولكن لا حياة لمن تنادي ابتلعتها المياه ورفضت أن تجيبها وهي تقف فقط على الشاطئ على أمل أن تظهر جثة فلذة كبدها.

العثور على جثة فتاة بمركز سمالوط بالمنيا يرجح أنها الضحية دعاء

َولكن لم تيأس وحين يأتي اليوم الرابع وهي ما زالت تنتظر يأتي خبر أشد ايلاما مما قبله يحمل بين طياته فرحة صغيرة ووجع ضخم بأن قوات الانقاذ النهري تمكنت من العثور على جثة فتاة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بعيدا تماما عن موقع الحادثة يرجح انها للمعيدة دعاء ولكن المياه غيرت ملامح الفتاة وعلي الأسرة أن تذهب للتعرف عليها.

العثور على جثة الدكتورة دعاء بعد 100 ساعة من سقوط السيارة

تذهب الأم المكلومة يرافقها الأب والأخ وترتسم على وجوههم ملامح الحزن والقهر ليتأكدوا من هوية ابنتهم راجين من الله أن تكون هي وأن يستطيعوا ستر جسدها الطاهر تحت التراب وبالفعل يكمل الزمان صفعته على خد الأم بأن تجد ابنتها بعد مرور ما يقرب من 100 ساعة ولكن جثة بملامح مختلفة بسبب عوامل المياه لم تجد مخرجا مما هي فيه سوي الرضا بقضاء الله وكونه اختار أن تكون ابنتها زهرة البنات شهيدة العلم والعمل خرجت في سبيل الله قاصدة عملها وعادت جسد بلا روح كما كتب الله لها.

جايلك شابة يا قبر محنية الكفوف والكعب، خدت معاها الهنا وسابت وجع القلب

وتبدأ بالفعل مراسم دفن الجثمان بعد استخراج تصريح الدفن وتشييعه لمثواه الاخير في مقابر القرية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط ولسان حال الأمهات ما زال يردد "جايلك شابة يا قبر محنية الكفوف والكعب، خدت معاها الهنا وسابت وجع القلب.

انتشال جثمان المعيدة دعاء شحاتة عبد الحميد

تمكنت قوات الدفاع المدني والانقاذ النهري منذ بمحافظة أسيوط مساء الأربعاء من انتشال جثمان المعيدة دعاء شحاتة عبد الحميد 24 عاما وهي إحدى ضحايا سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية وذلك بعد مرور 4 أيام من وقت وقوع الحادث مساء الأحد الماضي وعلى بعد كبير من مكان السقوط بعدما جرفها التيار لمركز سمالوط بمحافظة المنيا وتم التحفظ عليها لحين التصريح بالدفن.

البحث جار عن باقي ضحايا السيارة الميكروباص

وتواصل قوات الحماية المدينة والانقاذ النهري التابع لمحافظة أسيوط أعمالها في البحث عن باقي مفقودين السيارة الميكروباص التي سقطت الأحد بالركاب في ترعة الإبراهيمية منطقة بحر يوسف وذلك بعد مرور 4 أيام من وقت الحادث وتم الدفع ب20 غواص آخرين و5 زوارق للمساعدة في مسح قاع الترعة واستخراج 3 ضحايا آخرين جاري البحث عنهم.

سقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب بترعة بأسيوط

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكب تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

وعلى الفور أمر المحافظ بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والانقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث وتم انقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه فور وقوع الحادث تم توجيه المسئولين بتقديم كافة أوجه الدعم حتى إنتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث انهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين والتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

في ذات السياق تحفظت نيابة شمال أسيوط على سائق ميكروباص ديروط لمدة 4 أيام علي ذمة القضية والذي تسبب في مصرع وإصابة عدد من الركاب غرقا بترعة الإبراهيمية لسقوط الميكروباص بسبب اهماله بعدما أكدت تحريات المباحث أن السائق ترك فرامل اليد دون رفعها مما أدى إلى انزلاق السيارة وسقوطها في الترعة وحينما رأي ذلك فر هاربا ولكن مباحث مركز شرطة ديروط تمكنت من ضبطه والتحفظ عليه.

جدير بالذكر أن موقف سيارات ديروط / أسيوط يقع في حيز ضيق مباشرة على الجانب الغربي من الترعة الإبراهيمية ولا يوجد أي سور حول الموقف يمنع إنحدار السيارات للخلف ودون وجود أي معايير للسلامة بالموقف لذلك امر محافظ أسيوط بنقل الموقف وحصر المواقف العشوائية الغير آمنة ونقل أماكنها لمواقع أكثر أمانا.

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