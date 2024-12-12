المراكز تبدلت، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة

أسدل الستار مساء أمسِ الأربعاء 11 ديسمبر، على مباريات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتبدلت المراكز في جدول ترتيب الهدافين، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة.

وشهدت الجولة السادسة فوز برشلونة خارج قواعده على بروسيا دورتموند بنتيجة 2/3 بفضل أهداف رافينيا، وفيران توريس.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

وانفرد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بالمركز الأول في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، رغم أنه لم يُسجل أي أهداف في قمة دورتموند ضد برشلونة، حيث توقف رصيده عند 7 أهداف في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بفارق هدف وحيد فقط عن أقرب ملاحقيه.

وجاءت أهداف ليفاندوفسكي البالغ من العمر 36 عامًا على النحو التالي، هدفين في كل من يانج بويز السويسري، وستاد بريست الفرنسي، والنجم الأحمر بلجراد الصربي، وهدف وحيد في نادي بايرن ميونيخ الألماني.

كما سجل سيرهيو جيراسي نجم بروسيا دورتموند هدفين لصالح فريقه، وصعد بهما من المركز التاسع قبل تلك المباراة، إلى المركز الثاني مكرر.

وتقدم رافينيا إلى المركز الثاني أيضًا، ليجاور جيراسي نجم دورتموند.

سجل بوكايو ساكا ثنائية قاد بها فريقه آرسنال للفوز 3-صفر على موناكو، فيما سجل رافائيل لياو وتام أبراهام لصالح ميلان في شباك رد ستار.

وسجل دوسان فلاهوفيتش ووستون ماكيني ليقودا يوفنتوس للفوز 2-صفر على ضيفه مانشستر سيتي.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 7 أهداف.

2 رافينها، برشلونة، 6 أهداف.

3 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 5 أهداف.

4 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 5 أهداف.

5 هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

6 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 5 أهداف.

7 فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 5 أهداف.

8 فيكتور جيوكيريس، سبورتينج لشبونة، 5 أهداف.

9 جوناثان ديفيد، ليل، 4 أهداف.

10 جيمي بينو، بوروسيا دورتموند، 4 أهداف.

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