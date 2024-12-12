مصدر أمني يكشف ملابسات مصرع عنصر إخواني قفز من شرفة مسكنه

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم زعمه على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تسبب قوة أمنية في وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية.

مصرع عنصر إخواني قفز من شرفة مسكنه هربا من الشرطة

وأوضح المصدر الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 9 ديسمبر قامت قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية باستهداف المذكور إنفاذًا للقانون لصدور أحكام قضائية ضده بالسجن والسجن المؤبد في عدد 5 جنايات وجنحتين بإجمالي مدد حبس 73 عامًا، وحال استشعاره بالقوات حاول الهرب من خلال القفز من شرفة مسكنه إلى سطح عقار مجاور واختل توازنه وسقط أرضًا، وعلى الفور تم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفي نتيجة ذلك.

وبسؤال شقيقيه وشهود عيان أيدوا ذلك ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.



وأكد المصدر أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة تضليل الرأي العام وإخفاء الجرائم الجنائية التي ارتكبها عناصرها تجاه أبناء الشعب المصري.

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