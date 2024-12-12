الخميس 12 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

اليوم، رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بمركز المنارة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 12 ديسمبر، معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يُقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع، بجوار مسجد المشير.

ويعد معرض "تراثنا" من الفعاليات المهمة التي تسلط الضوء على التراث المصري الأصيل من خلال عرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تعكس الهوية الثقافية والفنية لمختلف محافظات مصر.

ينظم المعرض بهدف دعم الحرفيين والمبدعين، وإبراز جهود الدولة في الحفاظ على الحرف التقليدية ودعمها كجزء من الاقتصاد الوطني، وتعزيز الفخر بالتراث الثقافي المصري.

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